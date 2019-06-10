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Визит Медведчука и Бойко в РФ: в СБУ рассказали о ходе расследования дела

Вчера, 22:30
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Визит Медведчука и Бойко в РФ: в СБУ рассказали о ходе расследования дела - фото

Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS

Дмитрий Медведев, Юрий Бойко и Виктор Медведчук

В Службе безопасности Украины заявили, что в деле о визите украинских политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Москву продолжается лингвистическая экспертиза их заявлений.

Лингвистическая экспертиза в соответствии с постановлением Шевченковского районного суда Киева от 21 февраля проводится в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

«Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ», — сообщили в СБУ.

В спецслужбе добавили, что могут проверить обстоятельства июньского визита Медведчука и Бойко в Санкт-Петербург в рамках уже открытого уголовного производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в АП не понимают, чем руководствовался генпрокурор Юрий Луценко при открытии уголовных дел после заседания контактной группы в Минске и соответствующих заявлений Леонида Кучмы о прекращении обстрелов и экономической блокады «ЛДНР».

По мнению Мендель, Луценко стоит обратить внимание на визиты Бойко и Медведчука в РФ.

В Генпрокуратуре ответили, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ.

Теги:   Государственная измена СБУ Виктор Медведчук Юрий Бойко

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