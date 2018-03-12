Вице-премьер: Разделить вопрос государственного языка и языка нацменьшинств — это политически правильное решение

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что переходить к вопросу о языках нацменьшинств следует лишь после рассмотрения закона о государственном языке. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.
"Давайте сначала отработаем тему государственного языка и соответствующего закона, а что касается языков нацменьшинств и языков межнационального общения, — все, что требует более серьезной работы, в том числе с Веницианской комиссией и ОБСЕ, — это пока что перенесем на другой уровень дискуссий и вернемся к этому спустя какое-то время", — отметил Розенко.
Напомним, что 28 февраля Конституционный суд Украины признал скандальный языковой закон бывших народных депутатов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко неконституционным.
Помимо этого, заместитель генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению Катарина Матернова посчитала критику украинской образовательной реформы "непропорционально раздутой". По ее мнению, проблема языковых меньшинств является "только незначительной частью более широкой, основополагающей реформы системы образования украинских детей".
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