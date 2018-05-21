Вице-премьер рассказал о прогрессе в отношениях с Польшей

26 апреля прошлого года в польских Грушовичах провели противоречивую акцию против УПА

Польский институт национальной памяти предложил украинской стороне принять участие в археологических раскопках на кладбище в селе Грушовице вблизи Перемышля, для исследований возможных захоронений бойцов УПА, сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Было бы печально, если бы это было сделано без участия украинской стороны", - сказал Розенко в воскресенье, 20 мая, в интервью польским журналистам в Быковне под Киевом, пишет Gazeta Prawna.

Ранее секретарь украинского комитета государственной межведомственной комиссии по увековечению памяти Святослав Шеремета критиковал эти исследования из-за неспособности договориться с украинской стороной.

"После этого сигнала украинская сторона была услышана, и сегодня вместе с нашими польскими партнерами нам интересно, в какой форме и кто будет принимать участие в этих работах. Мы получили приглашение от Польского института национальной памяти принять участие в исследовании", - пояснил Розенко.

В апреле прошлого года активисты и представители польских националистических организаций разобрали надгробный памятник воинам УПА на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля.

В ответ украинский Институт национальной памяти приостановил процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины с требованием объективного расследования фактов уничтожения украинских мест памяти в Польше за период с 2014 по 2017 гг.. из-за отсутствия реакции Варшавы.