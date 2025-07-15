Шабунин прибыл в Печерский суд для избрания меры пресечения

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин во вторник, 15 июля, прибыл в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения. Об этом сообщили в ЦПК.

Там рассказали, что в суде много журналистов, а также есть «проплаченные „активисты“ с плакатами». Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк ранее написал в Telegram, что тоже будет в суде вместе с коллегами.

Сам Шабунин в комментарии журналистам сообщил, что прокуратура просит избрать ему меру пресечения в виде личного обязательства, передает Укринформ.

В ЦПК ранее заявили, что Шабунин и его адвокаты узнали о том, когда начнется заседание, намного позже, чем эта информация появилась в Telegram-каналах, «связанных с Офисом президента и ГБР». Руководитель ЦПК находился на допросе в ГБР, но следователь не сообщил ни дату, ни время начала заседания.

15 июля более 60 общественных организаций призвали президента, а также главу Офиса генпрокурора Руслана Кравченко и руководителя ГБР Алексея Сухачева не допускать использования системы правосудия для политических расправ и преследований критиков власти.

Подозрение Виталию Шабунину — что известно

11 июля Государственное бюро расследований сообщило об обысках у Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По версии бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тысяч гривен.

В ЦПК заявили, что считают подозрения абсурдными, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными. Глава юридического отдела Центра противодействия коррупции и адвокат Шабунина Елена Щербан сообщила NV, что следователи провели обыск без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

В марте 2024 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.