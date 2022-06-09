«Уважаемая власть, прекратите тупить!». Кто «включил окуня» в преодолении коррупции и может стать на пути Украины в ЕС — интервью с Шабуниным 9 июня, 17:07 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции (Фото:Александр Данилюк/Facebook)

Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Решение должны принять лидеры Евросоюза на саммите 23−24 июня.

Впрочем, помехой может стать коррупция. Ее уровень долгое время преувеличивали, убежден министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что происходит с коррупцией в Украине и кто мешает получению статуса кандидата в члены ЕС, Радио НВ выясняло у Виталия Шабунина, главы Центра противодействия коррупции.

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— Военный аналитик Том Купер утверждает, что долгое время в мире было мнение, что Украина безгранично пронизана коррупцией. Кулеба говорит о преувеличении. Насколько западные представления об украинской коррупции преувеличены?

— В зависимости от того, с кем говорить. Поскольку наше кандидатство в ЕС сейчас висит на волоске, и ключевой манипуляцией, которой пользуются российские лоббисты против нашего кандидатства, является тема коррупции, я буду максимально взвешен в высказываниях.

В чем Кулеба прав? В том, что российские лоббисты преувеличивают масштабы коррупции в Украине, делая это сознательно. Это верно.

В чем проблема? Проблема заключается в том, что украинские власти своими действиями дают аргументы, которые лоббисты России подхватывают и пользуются ими. Например. Когда в дискуссиях не с медиа, а с профессиональными западными политиками происходит это обсуждение, то Кулебе не говорят: Украина тотально коррумпированная страна. Ибо занимающиеся этой темой точно знают, что это не так. Им говорят: «Ваша власть не хочет бороться с коррупцией». И приводят довод: «Вы два года не можете закончить один элементарный конкурс на руководителя антикоррупционной прокуратуры. Более того, вы сознательно этот конкурс, где есть уже победитель, блокируете последние полгода.

И это не о тотально коррумпированной стране, что неправда. Это очень предметный вопрос. И вот аргументировать, почему это так, к сожалению, Кулеба не может. Потому он переводит дискуссию и делает это правильно! Я вам скажу больше, мы так поступаем. Потому что сейчас вопрос получения кандидатства является стратегическим. Это вопрос десятилетнего движения Украины вперед.

Если мы, даст Бог, несмотря на проблемы в части коррупции, получим это кандидатство, мы рванем вперед не только в вопросах противодействия коррупции, но и во многих других.

Я с уважением отношусь к тому, что Кулеба пытается найти ответ на вопрос и объяснить то, что он объяснить не может, потому что он блокирует конкурс на руководителя антикоррупционной прокуратуры, а часть Офиса президента.

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