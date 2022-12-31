Поздравления с востока Украины. Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео встречи с военными в Бахмуте 31 декабря, 20:56 Виталий Кличко с украинскими военными в Бахмуте (Фото:Кадр видео Виталий Кличко via Telegram)

Мэр Киева Виталий Кличко 31 декабря опубликовал короткое видео встречи с украинскими военными в Бахмуте.

«Не сломают нас российские варвары! И наши защитники это доказывают каждый день. И передают поздравления с востока Украины!» — говорится в комментарии к видео.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже более полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, несмотря ни на какие потери, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

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По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.

29 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что вокруг Бахмута украинские силы ежедневно сдерживают до 20 атак оккупационных войск РФ. В этот же день глава Бахмутской общины Алексей Рева сообщил, что из Бахмута уехали почти 90% его жителей.

