Глава Николаевской ОГА предложил солдатам РФ единственный способ выжить. Но не всем — видео 10 марта, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Виталий Ким отметил, что артиллеристов и ракетчиков брать в плен не будут (Фото:Николаевская ОГА)

Председатель Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким предлагает создать «зеленый коридор» для российских военных, которые не хотят воевать, но боятся наказания за отступление.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook в четверг, 10 марта.

По его словам, военнослужащие ВС РФ, застрявшие между Херсонской и Николаевской областями, полностью деморализованы из-за огромных потерь и не могут продолжать наступления, но вернуться назад тоже боятся из-за угрозы уголовной ответственности за «измену родине».

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«Они нападать не хотят. Они считают, что их обманули. Что им сказали учения… Но они и назад вернуться не могут, потому что сказали, те (военные РФ) со стороны Херсона будут их расстреливать при отступлении», — рассказал Ким.

В связи с этим он анонсировал специальную горячую линию, на которую могут обратиться российские солдаты, чтобы сдаться в плен.

«Это не касается артиллеристов и ракетчиков. У вас, ребята, вариантов нет. Вам либо бежать, либо в землю», — подчеркнул глава ОГА.

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