Дейнега ответил NV по поводу назначения в Минобороны: «Напишу, когда соглашусь» 16 февраля, 16:44 Виталий Дейнега (Фото:Vitaliy Deynega/Facebook)

Украинский волонтер и основатель фонда Повернись Живым Виталий Дейнега дал понять, что процесс переговоров по его назначению замминистра обороны продолжается.

«Я напишу, если соглашусь», — ответил Дейнега на вопрос NV о назначении.



Он также сказал, что пока ничего нового добавить не может, кроме формулировки, которую использовал в сообщении в Facebook: «О решении Кабмина вы узнаете завтра. О моем я сообщу, как только оно станет окончательным».

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Позже в комментариях Дейнега добавил: «Чтобы не было манипуляций. Это предложение старше скандала с яйцами. Он только ускорил назначение на пару недель. Больше никак они не связаны. Более того, скажу, в свое время от нее я уже раз отказался».

13 февраля волонтер рассказал, что получил новое предложение занять пост заместителя министра обороны по вопросам цифровой трансформации.

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