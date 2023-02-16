Дейнега ответил NV по поводу назначения в Минобороны: «Напишу, когда соглашусь»

16 февраля, 16:44
Поделиться:
Виталий Дейнега (Фото:Vitaliy Deynega/Facebook)

Виталий Дейнега (Фото:Vitaliy Deynega/Facebook)

Автор: Дмитрий Бобрицкий

Украинский волонтер и основатель фонда Повернись Живым Виталий Дейнега дал понять, что процесс переговоров по его назначению замминистра обороны продолжается.

«Я напишу, если соглашусь», — ответил Дейнега на вопрос NV о назначении.

Он также сказал, что пока ничего нового добавить не может, кроме формулировки, которую использовал в сообщении в Facebook: «О решении Кабмина вы узнаете завтра. О моем я сообщу, как только оно станет окончательным».

Видео дня

Позже в комментариях Дейнега добавил: «Чтобы не было манипуляций. Это предложение старше скандала с яйцами. Он только ускорил назначение на пару недель. Больше никак они не связаны. Более того, скажу, в свое время от нее я уже раз отказался».

13 февраля волонтер рассказал, что получил новое предложение занять пост заместителя министра обороны по вопросам цифровой трансформации.

Новость дополняется…

Теги:   Минобороны Украины Министерство обороны Украины Вернись живым Кадровые перестановки Назначение на должность Алексей Резников Война России против Украины Виталий Дейнега

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X