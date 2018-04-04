Виталий Кличко станет гостем итоговой программы недели на Радио НВ

В ближайшую пятницу, 6 апреля, гостем итоговой программы недели на Радио НВ, которую ведет главный редактор радиостанции Валерий Калныш, станет мэр Киева Виталий Кличко.

«В день эфира столичные власти планируют завершить отопительный сезон, так что думаю с этого и начнем. Не обойдем вниманием также тему дорог, утилизации мусора, доходов, которые задекларировал мэр. Поговорим про строительство, памятники, ну и, конечно, про политику тоже», рассказал NV.ua Валерий Калныш в преддверие эфира.

Ток-шоу Валерия Калныша Підсумки тижня выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу с 17:00 до 19:00

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua.

Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.

Радиостанция объединила десятки известных и профессиональных журналистов и ведущих, среди которых - Сашко Положинский, Татьяна Даниленко, Дмитрий Тузов, Сергей Рахманин, Иван Яковина. Хотя основной фокус станции - новостная повестка дня, радио НВ предлагает слушателям целую линейку неполитических авторских программ о кино, истории, еде, психологии, музыке, футболе и прочем. Ведут их журналисты и эксперты, давно специализирующиеся в своей области – Павло Шеремета, Алексей Тарасов, Даша Малахова, Павел Шилько и другие.

В конце марта Радио НВ запустило свой собственный канал на YouTube, на котором теперь можно смотреть прямую трансляцию из студии радиостанции, а также архив передач.

Где вещает Радио НВ