Виталий Кличко даст большое интервью Радио НВ сегодня в 13:00

Сегодня, 23 ноября, в 13:00 гостем программы Печерські пагорби на Радио НВ, которую ведет главный редактор радиостанции Валерий Калныш, станет мэр Киева Виталий Кличко.
Ток-шоу Валерія Калныша Печерські пагорби выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу с 13:00 до 14:00
В предыдущих выпусках программы гостями в студии были, в частности, экс-министр финансов Словакии Иван Миклош, заместитель главы ВО Свобода Руслан Кошулинский, лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко.
Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.
Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.
Где вещает Радио НВ
Журнал НВ
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