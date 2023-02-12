«Баканов что-то нарушил или нет?» Интервью NV с Алексеем Гончаренко — о расследовании действий экс-главы СБУ и смене Резникова на Буданова 12 февраля, 16:47 Эксклюзив NV Народный депутат Алексей Гончаренко (Фото:Алексей Гончаренко / Facebook)

Народный депутат Алексей Гончаренко в интервью Radio NV проанализировал, был ли успешным визит президента Владимира Зеленского в Европу, почему до сих пор неизвестно, на самом ли деле привела к человеческим жертвам деятельность бывшего главы СБУ Ивана Баканова и какие кадровые изменения могут произойти в правительстве в ближайшее время.



— Что говорят в кулуарах Рады о визите Зеленского в Европу? Насколько депутаты довольны тем, что удалось привезти оттуда? И что вы думаете лично об этом визите? Какие будут последствия? Достаточно ли мы сделали, чтобы стимулировать партнеров к предоставлению Украине оружия для победы?

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— Мне сложно пока давать какие-либо окончательные оценки визита. Кажется, в любом случае он был успешен. Хорошо и правильно, что президент продолжает после визита в Вашингтон внешнеполитическую деятельность.

Я действительно об этом говорил с лета прошлого года. Тогда я агитировал и выступал за то, что президенту следовало поучаствовать в заседании Большой семерки в Баварии, после нее — саммит НАТО в Мадриде. Тогда я в этом саммите НАТО принимал участие, и из украинских нардепов я был один — ни одного министра не было, не было президента. И мне кажется, стоило тогда еще начинать. Но таково было принятое решение.

Однако верно, что президент начинает уезжать из страны. Конечно, многие ездили в Киев и будут продолжать это делать, однако также очень важно выезжать к ним. У Украины много вопросов — оружие, финансовая поддержка, санкции, и президент здесь как глава государства, глава дипломатического фронта, как человек, сегодня чрезвычайно популярный в мире, должен использовать эту популярность и это реноме, которое весь украинский народ создал вместе, нужно использовать сегодня в пользу Украины.

— Фактически украинизировался Европарламент. Все хорошо отвечали " Героям Слава!"

— Совершенно. Это очень круто. И очень правильно расставлены [акценты]. Вашингтон первый, это тоже верно. Дальше Лондон, Париж, Брюссель. Правильно расставлены, мне кажется, акценты и сигналы.

Поэтому мне кажется, что визит удался. И это небольшое турне удалось.

Удалось ли решить вопрос по самолетам, мы пока до конца не понимаем. Но уже понимаем, что будет обучение. Это очень хорошо, потому что с этого начинается.

Удалось ли увеличить количество бронетехники, которую получит Украина? Суммарно 80 или даже 150 [танков] - этого недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию на фронте. Это очень хорошо, это лучше нуля, очевидно, но нам нужно больше. Удалось или нет — пока мы не можем это констатировать.

Удалось ли решить вопрос по дальнобойным ракетам, что очень важно сегодня для нас? [Это] то, что могло бы кардинально изменить ситуацию на фронте. Снова мы пока не знаем ответа. Но я уверен, что ответная попытка сделана, а там дальше увидим. И потому я положительно это оцениваю.

— Президент сказал, что будут приятные новости, о которых пока нельзя объявлять.

— Дай Бог. Я думаю, что этот визит был точно не зря. И думаю, что там действительно существенные, весомые результаты.

— Вы один из соавторов, подавали в ПАСЕ проект резолюции о признании НПК Вагнера террористической организацией. Кто из стран готов поддержать этот проект резолюции? Что это даст? Усложнит ли деятельность этих террористов?