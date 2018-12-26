Вилкул отреагировал на включение в санкционный список РФ Сегодня, 01:23 256 Цей матеріал також доступний українською Фото: Оппозиционный блок Александр Вилкул

Народный депутат Александр Вилкул, которого Оппозиционный блок выдвинул кандидатом в президенты Украины, прокомментировал свое включение в санкционный список РФ.

Нардеп считает, что список был составлен в Администрации президента Украины "при активном участии бывших членов Оппоблока".

"Как обычного гражданина Украины, меня это не задевает ни политически, ни экономически, поскольку, в отличие от президента, у меня нет там ни бизнеса, ни имущества. Про санкционный список. У меня нет сомнения, что он составлялся в Украине. На Банковой. С активным участием наших бывших коллег, исключенных из фракции. В него дополнительно включили всех членов Оппозиционного Блока, не согласившихся играть по правилам Бойко и Медведчука, написанным не в нашей стране", - заявил Вилкул.

Ранее сообщалось, что 25 декабря Россия расширила список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых применяются специальные ограничительные меры. РФ ввела соответствующие ограничения в ноябре в ответ на санкции со стороны Украины.