Вилкул отреагировал на новую попытку снять с него неприкосновенность и причислил себя к "борцам с коррупцией"

Вилкул заверил, что убегать из Украины не намерен

Нардеп от Оппоблока Александр Вилкул после внесения Генпрокуратурой представления на снятие с него депутатской неприкосновенности в рамках расследования его коррупционной деятельности заявил, что не считает себя в чем-то виновным.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ, комментируя попытку ГПУ лишить его парламентского иммунитета.

"Я точно не считаю себя в чем-то виноватым. Кому было страшно, кто был в чем-то виноват, тот уехал в Европу, еще куда-нибудь из нашей страны еще 4,5 года назад … Я точно никуда уезжать не буду", - заявил бывший регионал.

По его словам, действующей власти не нравится, что он якобы раскрывает некие "коррупционные схемы".

"Это попытка ограничить мою политическую активность… Но точно они меня не согнут", - заверил Вилкул, связав расследование дела о сокрытии им своих доходов с предстоящей президентской кампанией.

Ранее сообщалось, что во вторник, 18 сентября, Генеральная прокурора повторно внесла представление на троих народных депутатов - Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева (все из Оппозиционного блока).

19 июня стало известно, что детективы НАБУ проводят досудебное расследование в уголовном производстве о возможном декларировании недостоверной информации народным депутатом от фракции Оппозиционный блок Александром Вилкулом.

Детективы установили, что Вилкул в 2015-2016 годах пользовался жилым домом площадью почти 379 кв. м и двумя земельными участками в Козине Киевской области. Недвижимость записана на его тещу Марию Кондратюк. Дом после приобретения в декабре 2006 года передали в ипотеку Альфа-Банку на сумму 900 тысяч долларов. Теща Вилкула сама не зарегистрирована в Козине. Также женщина получает доходы от ООО Метинвест Холдинг, является основательницей криворожского ООО Редакция газеты Пульс Новости, факты, комментарии.