«Мы готовы вести уличные бои». Интенсивные обстрелы и попытки штурма «проклятыми оккупантами» — интервью с Вилкулом о ситуации в Кривом Роге 27 апреля, 15:15 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Александр Вилкул (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Последние трое суток россияне значительно усилили обстрелы вблизи Кривого Рога, сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.

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В интервью Радио НВ он рассказал, как идет оборона самого длинного города Украины, к чему готовятся горожане и какая гуманитарная ситуация в Кривом Роге.

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— Несколько дней назад вы заявили, что враг собирается наступать на Кривой Рог. Какая сейчас ситуация и готов ли город к обороне?

— За последние трое суток значительно увеличилась интенсивность обстрелов по всему периметру, по всей линии фронта. Благодаря мужеству и героизму наших солдат, враг отброшен примерно на 50 километров от Кривого Рога и линия фронта проходит внутри Херсонской области, но интенсивность обстрелов увеличена. Также были попытки штурмовых действий, в том числе с применением бронетехники, штурмовых подразделений, но они все удачно отброшены. Благодаря нашим Вооруженным силам, враг понес значительные потери в живой силе и технике.

— В чем стратегическое значение Кривого Рога для врага?

— У нас построена глубокая эшелонированная система обороны. Мы — город промышленный, постоянно работает большое количество техники, много укреплений. То есть город хорошо укреплен и на внешнем периметре, и внутри города. Если будет необходимо, мы готовы вести уличные бои. Мы будем воевать и я уверен, что «перемога буде за нами!».

— Кривой Рог сейчас принимает беженцев, в частности, из Херсона. Что делается в городе для этих людей?

— Действительно большой поток беженцев. Люди переходят по разным направлениям линию фронта, которая у нас больше 100 километров: где-то это на велосипедах, где-то на тачках, где-то на тракторах, где-то босыми через брод в реках. И это не метафора — реально люди босыми переходят речку через брод, лишь бы оказаться на нашей территории.

Мы всех принимаем. Кто хочет уехать дальше — даем возможность переночевать, даем еду, медицинское обеспечение. Кто остается — всех расселяем, кормим.

Сегодня сессия Криворожского городского совета приняла решение о том, что в городе будет бесплатный проезд на транспорте не только для жителей города, как это было ранее, но и для беженцев и военнослужащих — для всех. У нас большая система работы с беженцами.

Александр Вилкул / Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

— Как чувствуют себя сейчас жители Кривого Рога? Я так понимаю, что город полностью всем обеспечен.

— В городе работает вся инфраструктура (и энергетика, и газ, и вода), работает коммунальный транспорт; создан стратегический запас продуктов и медикаментов.

Очень серьезный, большой патриотический подъем. Сегодня воюет не только украинская армия, но и весь народ украины. У нас народная война, в том числе все криворожане работают на победу.

— Вы настроены на победу не только Кривого Рога, а всей Украины в этой войне. Какие варианты развития событий вы сейчас рассматриваете и что значит быть готовы ко всему?

— Я не могу давать военную информацию. Могу сказать одно: «і ми готові, і хлопці готові, и ЗСУ готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Ми будемо давати відсіч ворогу і звільняти наші українські території, які захопили кляті окупанти».

— Нужна ли эвакуация из Кривого Рога? Уезжают ли местные жители из города?

— У нас работают эвакуационные поезда. Большинство тех, кто хотел выехать, уже выехали. Через криворожский вокзал прошло гораздо больше 100 тысяч человек. Там тоже созданы все необходимые условия: и комната матери и ребенка, и медицинский пункт, есть возможность покушать, [выпить] чай, кофе — все, что необходимо.

У нас город длиной 120 километров. Когда враг был очень близко к Кривому Рогу, мы имели уже опыт эвакуации жителей южных районов города в северные. Если необходимо будет делать это в дальнейшем, мы это будем делать тоже.

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