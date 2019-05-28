Виктору Павлику предложили баллотироваться в Верховную Раду Вчера, 21:02 Цей матеріал також доступний українською НВ Виктор Павлик НВ

Украинский певец Виктор Павлик получил предложение пойти на парламентские выборы вместе с политической партией Стабильность экс-кандидата в президенты Василия Журавлева.

Об этом сообщает Громадське.

По словам самого Павлика, он пока не принял предложение, но предполагает, что будет баллотироваться в парламент.

«Я не сказал „против“ и „за“ не сказал», — отметил артист.

Журавлев предложил выдвинуть кандидатуру Павлика во время съезда партии, однако пока точно не известно, когда он состоится.

Павлик подчеркнул, что информация о его окончательном решении идти в парламент — преувеличена.

Партию Стабильность создали в 2016 году. Экс-кандидат в президенты также является председателем Федерации футбола города Мариуполя, в 2015 году баллотировался на выборах городского головы в Мариуполе. В прошлом — музыкант.

Напомним, что Владимир Зеленский после вступления на пост президента Украины распустил Верховную Раду восьмого созыва. Досрочные выборы назначены на 21 июля.

