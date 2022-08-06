Конгрессвумен Спартц предлагали встречу с Ермаком, от которой она отказалась 6 августа, 06:45 Виктория Спартц в Гостомеле (Фото:RepSpartz/Twitter)

Конгрессвумен Виктории Спартц, которая критиковала главу Офиса президента, предлагали встречу с Андреем Ермаком, но она отказалась.

Об этом сообщает CNN.



Отмечается, что предложение было направлено, чтобы решить ситуацию, которая возникла после критики в адрес окружения президента Владимира Зеленского.

Видео дня

Виктория Спартц сообщила, что не приняла предложение после критики со стороны МИД Украины.

«Я решила, что эта встреча не будет продуктивной при таких обстоятельствах», — заявила конгрессвумен.

Обвинения Спартц против Ермака: что известно

Конгрессвумен Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ.

В документе утверждается, что, основываясь на различных разведывательных данных, действиях, предпринятых Ермаком в Украине и его возможных связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения».

Конгрессвумен обратила внимание президента Байдена на тот факт, что Ермак назначил Олега Татарова своим заместителем по борьбе с коррупцией. В письме утверждается, что Татаров откладывал назначение главы независимого антикоррупционного органа более года, в результате чего специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) перестали функционировать.

В МИД Украины раскритиковали обращение конгрессвумен Спартц по Ермаку и назвали его «нескрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды».

В ответ на упреки МИД Украины Спартц назвала Андрея Ермака «внутренней проблемой» Зеленского и привела ряд серьезных обвинений в адрес главы ОП, в том числе в неудачных мирных переговорах с РФ до начала полномасштабной войны, срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев, применьшению угрозы российского нападения в феврале 2022 года и даже сдаче Херсона россиянам. Спартц также повторно заявила, что Ермак целенаправленно затягивал через своего заместителя Олега Татарова назначение независимого антикоррупционного прокурора, блокируя работы антикоррупционных структур в Украине.

После этого в Офисе президента Украины заявили, что не получали официальные письма или обращения от конгрессвумен Спартц, а также призвали ее обнародовать доказательства своих обвинений.



В очередном заявлении Спартц заявила, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку.

Белый дом пообещал ответить на обращение конгрессвумен Виктории Спартц к президенту США Джо Байдену с требованием проверить главу Офиса президента Андрея Ермака на возможные связи со страной-агрессором Россией.



Виктория Спартц — член Палаты представителей США от 5-го округа Индианы (Республиканская партия). Она стала первой в истории этнической украинкой, избранной в Конгресс США. Спартц родилась в Носовке Черниговской области и окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В США переехала в 2000-м. В апреле 2022 года Спартц посетила Киев и разрушенные российскими оккупантами Бучу и Бородянку.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.