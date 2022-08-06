Конгрессвумен Спартц предлагали встречу с Ермаком, от которой она отказалась

6 августа, 06:45
Виктория Спартц в Гостомеле (Фото:RepSpartz/Twitter)

Виктория Спартц в Гостомеле (Фото:RepSpartz/Twitter)

Конгрессвумен Виктории Спартц, которая критиковала главу Офиса президента, предлагали встречу с Андреем Ермаком, но она отказалась.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что предложение было направлено, чтобы решить ситуацию, которая возникла после критики в адрес окружения президента Владимира Зеленского.

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Виктория Спартц сообщила, что не приняла предложение после критики со стороны МИД Украины.

«Я решила, что эта встреча не будет продуктивной при таких обстоятельствах», — заявила конгрессвумен.

Обвинения Спартц против Ермака: что известно

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Конгрессвумен Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ.

В документе утверждается, что, основываясь на различных разведывательных данных, действиях, предпринятых Ермаком в Украине и его возможных связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения».

Конгрессвумен обратила внимание президента Байдена на тот факт, что Ермак назначил Олега Татарова своим заместителем по борьбе с коррупцией. В письме утверждается, что Татаров откладывал назначение главы независимого антикоррупционного органа более года, в результате чего специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) перестали функционировать.

В МИД Украины раскритиковали обращение конгрессвумен Спартц по Ермаку и назвали его «нескрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды».

В ответ на упреки МИД Украины Спартц назвала Андрея Ермака «внутренней проблемой» Зеленского и привела ряд серьезных обвинений в адрес главы ОП, в том числе в неудачных мирных переговорах с РФ до начала полномасштабной войны, срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев, применьшению угрозы российского нападения в феврале 2022 года и даже сдаче Херсона россиянам. Спартц также повторно заявила, что Ермак целенаправленно затягивал через своего заместителя Олега Татарова назначение независимого антикоррупционного прокурора, блокируя работы антикоррупционных структур в Украине.

После этого в Офисе президента Украины заявили, что не получали официальные письма или обращения от конгрессвумен Спартц, а также призвали ее обнародовать доказательства своих обвинений.

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В очередном заявлении Спартц заявила, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку.

Белый дом пообещал ответить на обращение конгрессвумен Виктории Спартц к президенту США Джо Байдену с требованием проверить главу Офиса президента Андрея Ермака на возможные связи со страной-агрессором Россией.

Виктория Спартц — член Палаты представителей США от 5-го округа Индианы (Республиканская партия). Она стала первой в истории этнической украинкой, избранной в Конгресс США. Спартц родилась в Носовке Черниговской области и окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В США переехала в 2000-м. В апреле 2022 года Спартц посетила Киев и разрушенные российскими оккупантами Бучу и Бородянку.

https://www.youtube.com/watch?v=Zh9hwLs_pI4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Андрей Ермак Виктория Спартц

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