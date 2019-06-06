В ГПУ подтвердили, что подозревают Ющенко в растрате имущества Сегодня, 10:39 Цей матеріал також доступний українською НВ Ющенко подозревают в растрате имущества НВ

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что подозревают третьего президента Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 миллионов гривен.

Как заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, подозрение Ющенко прислали еще 25 мая. Речь идет об уголовном производстве от 25 декабря 2015 года, сообщает Украинская правда.



«В ходе этого расследования было составлено письменное уведомление о подозрении, где указано, что Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом — комплексом зданий и сооружений урочища Межгорье и домом в селе Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен. И все это общей стоимостью 540 миллионов гривен. Все это квалифицируется по ч.5 ст. 191 УКУ», — сказала Сарган.

Она также отметила, что за всеми подробностями по этому делу необходимо обращаться к руководителю управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергею Горбатюку, «который это подозрение прислал в письменном виде».

Ранее нардеп Сергей Лещенко сообщал, что Виктору Ющенко сообщили о подозрении в рамках дела о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности.