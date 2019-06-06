Андерс Аслунд
Вопрос денег. Как миру обуздать Путина?
Александр Гольц
Ближний круг Путина. Кто принимает решения в Кремле
Георгий Тука
Четыре тезиса о договоренностях в Минске
Павел Казарин
Угодить всем. В чем трагедия Владимира Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В ГПУ подтвердили, что подозревают Ющенко в растрате имущества

Сегодня, 10:39
Цей матеріал також доступний українською
В ГПУ подтвердили, что подозревают Ющенко в растрате имущества - фото

НВ

Ющенко подозревают в растрате имущества

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что подозревают третьего президента Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 миллионов гривен.

Как заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, подозрение Ющенко прислали еще 25 мая. Речь идет об уголовном производстве от 25 декабря 2015 года, сообщает Украинская правда.

«В ходе этого расследования было составлено письменное уведомление о подозрении, где указано, что Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом — комплексом зданий и сооружений урочища Межгорье и домом в селе Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен. И все это общей стоимостью 540 миллионов гривен. Все это квалифицируется по ч.5 ст. 191 УКУ», — сказала Сарган.

Она также отметила, что за всеми подробностями по этому делу необходимо обращаться к руководителю управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергею Горбатюку, «который это подозрение прислал в письменном виде».

Ранее нардеп Сергей Лещенко сообщал, что Виктору Ющенко сообщили о подозрении в рамках дела о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности.

Читайте также:
 Я тут ни при чем, там Тимошенко хотела жить. Ющенко рассказал о передаче Межигорья Януковичу

Теги:   Генпрокуратура Украины Виктор Ющенко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 07:11

img
Портнов через суд требует от украинской власти $300 тысяч компенсации за незаконное применение санкций
Политика

Сегодня, 22:44

img
Нардеп Барна покинул студию после вопроса об обиде журналистов — видео
Компании/Рынки

Сегодня, 11:47

img
Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:33

img
«Могу на суржике для вас». Между пресс-секретарем Зеленского и 5 каналом произошла перепалка в Twitter
30862
Политика

Вчера, 14:58

img
Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА
20512
Политика

Вчера, 23:13

img
Порошенко требует от Зеленского объяснений по «директиве» о снятии экономической блокады с Донбасса
11922