Беглеца Януковича будут заочно судить за незаконное пересечение границы

10 марта, 15:53
Поделиться:
Виктор Янукович сбежал из Украины в 2014 году (Фото:Громадське)

Виктор Янукович сбежал из Украины в 2014 году (Фото:Громадське)

Бывшего президента Украины Виктора Януковича будут заочно судить за незаконное пересечение границы в 2014 году и подстрекательство к дезертирству.

Вместе со сбежавшим президентом будут судить также начальника службы его охраны.

«При участии прокуроров Офиса генерального прокурора судом принято решение об осуществлении специального судебного производства – in absentia в отношении бывшего президента Украины и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности президента Украины», – сообщили в Офисе генерального прокурора.

Видео дня

Читайте также:
Янукович в марте 2022 года был в Киевской области — Арестович

23 февраля 2014 года бывший президент вместе с начальником службы своей безопасности и представителями РФ, воздушными и морскими судами военно-морских сил государства-агрессора дважды незаконно пересекли госграницу Украины и переправили через нее не менее 20 человек в РФ.

"В этот же день бывший президент, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе Казацкой бухты в городе Севастополь, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, непосредственно выполнявших задачи по обеспечению его личной охраны, к совершению дезертирства", - сообщили прокуроры.

Читайте также:
Медведчук, ОАСК и Янукович. Кремль перед вторжением готовил два марионеточных «руководства» Украины — УП
https://www.youtube.com/watch?v=uMTPwFzCl7E
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Виктор Янукович Нарушение границы Офис генерального прокурора

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X