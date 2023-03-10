Беглеца Януковича будут заочно судить за незаконное пересечение границы 10 марта, 15:53 Виктор Янукович сбежал из Украины в 2014 году (Фото:Громадське)

Бывшего президента Украины Виктора Януковича будут заочно судить за незаконное пересечение границы в 2014 году и подстрекательство к дезертирству.

Вместе со сбежавшим президентом будут судить также начальника службы его охраны.

«При участии прокуроров Офиса генерального прокурора судом принято решение об осуществлении специального судебного производства – in absentia в отношении бывшего президента Украины и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности президента Украины», – сообщили в Офисе генерального прокурора.

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23 февраля 2014 года бывший президент вместе с начальником службы своей безопасности и представителями РФ, воздушными и морскими судами военно-морских сил государства-агрессора дважды незаконно пересекли госграницу Украины и переправили через нее не менее 20 человек в РФ.

"В этот же день бывший президент, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе Казацкой бухты в городе Севастополь, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, непосредственно выполнявших задачи по обеспечению его личной охраны, к совершению дезертирства", - сообщили прокуроры.