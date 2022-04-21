Рада исключила Медведчука из комитета по правам человека 21 апреля, 16:48 Цей матеріал також доступний українською Медведчука задержали при попытке бегства из Украины (Фото:ОПУ)

Лидера пророссийский партии ОПЗЖ Виктора Медведчука исключили из комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АРК Крым.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Соответствующее постановление № 7301 поддержали 295 нардепов.

Против не проголосовал никто. 82 парламентария не принимали участие в голосовании.

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12 апреля бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

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Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ» и неизвестно, хочет ли он, чтобы его обменяли.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

18 апреля в СБУ обнародовали видео, на котором Медведчук просит обменять его на украинских защитников и жителей Мариуполя.

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