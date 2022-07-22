Суд арестовал дополнительные активы Медведчука и Марченко, ими управляли из РФ
СБУ инициировала арест дополнительных активов Марченко и Медведчука (Фото:СБУ)
Суд арестовал дополнительные активы подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Как сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram, активами управляли из России.
Бенефициарными собственниками этих активов являлись гражданин РФ, а также Медведчук и Марченко.
Суд наложил арест на следующее:
- корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн. грн
- банковские счета на 1,3 млн. грн
- два земельных участка площадью 3 и 5 га
- помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. квадратных метров.
Решение суда принято по материалам СБУ, документирующей и разоблачающей схемы легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности.
Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, собственником которого является гражданин РФ.
Эти деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, через ряд украинских компаний, принадлежащих Марченко.
Досудебное расследование продолжается и осуществляется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 110−2 — финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины
- ч. 2 ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
2 июня в суд направили обвинительный акт в отношении Виктора Медведчука по факту госизмены и покушения на расхищение национальных ценностей в оккупированном Крыму. Речь о «первом эпизоде» дела Медведчука, которое касается:
- незаконной передачи российским спецслужбам данных о секретном подразделении ВСУ;
- разработки антиукраинского проекта Промінь;
- помощи РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.
Еще одно дело, в котором фигурирует Медведчук, касается поставок угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. 23 мая СБУ распространила видео, на котором Медведчук дает показания против пятого президента Петра Порошенко, который тоже является фигурантом «угольного дела».
Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.
Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора.
16 апреля Лычаковский райсуд Львова изменил меру пресечения Медведчуку и отправил его под стражу без возможности залога.
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