Суд арестовал дополнительные активы Медведчука и Марченко, ими управляли из РФ 22 июля, 15:59 СБУ инициировала арест дополнительных активов Марченко и Медведчука (Фото:СБУ)

Суд арестовал дополнительные активы подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Как сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram, активами управляли из России.

Бенефициарными собственниками этих активов являлись гражданин РФ, а также Медведчук и Марченко.

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Суд наложил арест на следующее:

корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн. грн

банковские счета на 1,3 млн. грн

два земельных участка площадью 3 и 5 га

помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. квадратных метров.

Решение суда принято по материалам СБУ, документирующей и разоблачающей схемы легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности.

Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, собственником которого является гражданин РФ.

Эти деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, через ряд украинских компаний, принадлежащих Марченко.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110−2 — финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины

ч. 2 ст. 209 — легализация ( отмывание) имущества, полученного преступным путем.

2 июня в суд направили обвинительный акт в отношении Виктора Медведчука по факту госизмены и покушения на расхищение национальных ценностей в оккупированном Крыму. Речь о «первом эпизоде» дела Медведчука, которое касается:

незаконной передачи российским спецслужбам данных о секретном подразделении ВСУ;

разработки антиукраинского проекта Промінь;

помощи РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.

Еще одно дело, в котором фигурирует Медведчук, касается поставок угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. 23 мая СБУ распространила видео, на котором Медведчук дает показания против пятого президента Петра Порошенко, который тоже является фигурантом «угольного дела».

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.

Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора.



16 апреля Лычаковский райсуд Львова изменил меру пресечения Медведчуку и отправил его под стражу без возможности залога.

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