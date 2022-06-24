Завершено расследование по делу о захвате власти Януковичем 24 июня, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Правоохранители закончили досудебное расследование по делу о захвате госвласти беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу, 24 июня, в своем Telegram-канале.



Следствие установило, что в сентябре-октябре 2010 года Янукович при пособничестве тогдашнего замминистра юстиции Владимира Богатыря и других людей захватил госвласть, неконституционным способом вернув Конституцию в редакции 1996 года. Таким образом экс-президент незаконно увеличил свои властные полномочия, которые относились к компетенции законодательной и исполнительной власти.

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Досудебное расследование проводили по специальной процедуре (заочно), потому что бывшие чиновники скрываются от следствия и суда, напомнили в Офисе генпрокурора. Сейчас сторона защиты получила доступ к материалам расследования. После того, как она с ними ознакомится, обвинительный акт направят в суд для решения вопроса о возможности рассмотрения дела в отсутствии обвиняемых.

1 июня суд разрешил спецрасследование в отношении Виктора Януковича по делу о подстрекательстве к дезертирству.

24 января 2019 года Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. В декабре 2021-го Верховный Суд оставил приговор в силе.



В мае 2020-го Януковича заочно арестовали по делу об узурпации власти. 25 марта 2021 года Киевский апелляционный суд оставил в силе это решение.



В начале октября 2021-го Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Януковича по делу о завладении резиденцией Межигорье. 5 ноября ГБР сообщило беглому экс-президенту о новом подозрении как руководителю преступной группировки.



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