Оформлено по законодательству РФ. Шуфрич имеет в Крыму имение рядом с имением Януковича — журналист 30 марта, 15:15 Нардеп от запрещенной ОПЗЖ владеет активами на около 600 млн грн, выяснили журналисты (Фото:Пресс-служба Нестора Шуфрича)

Журналист-расследователь Bihus.Info Максим Опанасенко в эфире Radio NV рассказал, что у нардепа Нестора Шуфрича есть в оккупированном Крыму имение по соседству с имением президента-беглеца Виктора Януковича.

«По состоянию на сейчас точно известно о существовании имения в аннексированном Крыму, [некорректно] называть это зарубежным активом просто потому, что Крым — это Украина», — ответил Опанасенко на вопрос Radio NV о том, есть ли у Шуфрича зарубежные активы.

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Журналист напомнил, что о существовании этого имения в феврале 2022 сообщили журналисты-расследователи программы Схемы.

«Сейчас мы видим, что этот актив до сих пор на семье, просто он отошел уже в руки, вероятнее всего, подставного лица. Поэтому есть имение в аннексированном Крыму, оно прямо забор в забор с имением Виктора Януковича, у них там такая интимная обстановка на берегу моря двумя имениями», — сказал он.

По словам Афанасенко, имение Шуфрича в Крыму было переоформлено по российскому законодательству в 2019 году.

«Для этого не придумывали какую-то суперсхему, создали компанию в Москве, владельцем которой сделали украинскую компанию, у которой в собственности и было это имение в Крыму. Фактически, таким образом, они передали его на баланс созданной в Москве фирме. Не суперсхема, все очень просто», – рассказал журналист.

28 марта из расследования Bihus.Info стало известно, что народный депутат от запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь Нестор Шуфрич владеет состоянием, записанным на подставных лиц.

Как рассказали журналисты, семейные активы Шуфрича можно разделить на две группы. Первая — его собственные, где собственниками являются или сам депутат, или его жена, отец, сын либо многолетний парламентский помощник Вячеслав Черепаня. Вторая – корпоративные, где владельцами являются компании, записанные преимущественно на лиц из первой группы.

«Часть самых дорогих активов записана на откровенно подставных лиц, а еще часть — на человека, еще недавно работавшего на ЛУКОЙЛ, торговавшего российским газом и продававшего российское гражданство [Дьордь Штофа]», — говорится в расследовании.

По данным журналистов, семья Шуфрича владеет четырьмя имениями в Конче-Заспе. Итого — это более 2000 квадратных метров недвижимости, свыше гектара земли стоимостью 250 миллионов гривен.

Также у Шуфрича с семьей есть шесть квартир в центре Киева, общая площадь которых составляет 430 кв. метров, а стоимость – 130 млн гривен. Кроме того, у нардепа есть земля и недвижимость в Ужгороде. Отец Шуфрича владеет апартаментами в Одессе на 500 квадратных метров и двумя паркоместами, а также комплексом Конюшня Бутенко в селе Процев в Киевской области, выяснили Bihus.Info.

В 2021-м сын нардепа приобрел в Одессе три паркоместа и два нежилых помещения. Общая стоимость нежилых помещений Шуфричей может составлять более 100 млн гривен, а предварительная оценка персонального состояния нардепа — около 600 миллионов гривен.

Также, по данным журналистов, Шуфрич фигурирует в качестве владельца активов Киевского речного порта, имеет имение в оккупированном Крыму и связан с охотничьими угодьями в Закарпатской, Сумской областях и посреди заповедной зоны в Киевской.

Нестор Шуфрич известен своими пророссийскими взглядами и дружбой с подозреваемым в госизмене политиком Виктором Медведчуком. После полномасштабного вторжения РФ в марте 2022 года он был задержан бойцами Сил территориальной обороны, так как фотографировал блокпост. Сам нардеп утверждал, что делал фото, чтобы «показать, что он в Киеве», а вокруг него не было блокпостов. Вскоре его отпустили.