Вместо Тищенко. В Слуге народа избрали нового председателя закарпатской ячейки партии 3 сентября, 17:38 Виктор Микита возглавил закарпатскую ячейку Слуги народа (Фото:Слуга народа)

Глава Закарпатской облгосадминистрации Виктор Микита возглавил областную организацию политической партии Слуга народа.

Об этом сообщила глава политсилы Елена Шуляк.

«Сегодня [3 сентября] на собрании Закарпатской областной организации политической партии Слуга народа большинством голосов ее председателем избрали Виктора Микиту, главу ОВА», — написала Шуляк в своем телеграм-канале.

Видео дня

19 июля Шуляк своим распоряжением досрочно прекратила полномочия нардепа Николая Тищенко как главы Закарпатской областной организации Слуги народа. Временно исполнять обязанности главы областной организации стал Виктор Микита.

Этим кадровым ротациям в партии предшествовало то, что нардеп Марьяна Безуглая подала заявление на имя руководителей партии и фракции Слуга народа с призывом исключить из их состава Николая Тищенко. Безуглая отмечала, что Тищенко неоднократно совершал действия по дискредитации политсилы, и обвинила его в «создании схем на человеческом горе».

Виктор Микита был назначен главой Закарпатской облгосадминистрации указом президента от 10 декабря 2021 года.

Микита — полковник Службы безопасности Украины. До назначения главой обладминистрации работал заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.