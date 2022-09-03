Вместо Тищенко. В Слуге народа избрали нового председателя закарпатской ячейки партии

3 сентября, 17:38
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Виктор Микита возглавил закарпатскую ячейку Слуги народа (Фото:Слуга народа)

Виктор Микита возглавил закарпатскую ячейку Слуги народа (Фото:Слуга народа)

Глава Закарпатской облгосадминистрации Виктор Микита возглавил областную организацию политической партии Слуга народа.

Об этом сообщила глава политсилы Елена Шуляк.

«Сегодня [3 сентября] на собрании Закарпатской областной организации политической партии Слуга народа большинством голосов ее председателем избрали Виктора Микиту, главу ОВА», — написала Шуляк в своем телеграм-канале.

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19 июля Шуляк своим распоряжением досрочно прекратила полномочия нардепа Николая Тищенко как главы Закарпатской областной организации Слуги народа. Временно исполнять обязанности главы областной организации стал Виктор Микита.

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Этим кадровым ротациям в партии предшествовало то, что нардеп Марьяна Безуглая подала заявление на имя руководителей партии и фракции Слуга народа с призывом исключить из их состава Николая Тищенко. Безуглая отмечала, что Тищенко неоднократно совершал действия по дискредитации политсилы, и обвинила его в «создании схем на человеческом горе».

Виктор Микита был назначен главой Закарпатской облгосадминистрации указом президента от 10 декабря 2021 года.

Микита — полковник Службы безопасности Украины. До назначения главой обладминистрации работал заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Закарпатская область партия Слуга народа Николай Тищенко Елена Шуляк

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