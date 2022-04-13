«Пусть сдаст пароли и явки»: в МВД прокомментировали предложение Зеленского по обмену Медведчука 13 апреля, 10:46 Цей матеріал також доступний українською В МВД настаивают, что Виктора Медведчука, как минимум, следует сначала допросить (Фото:СБУ)

Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что спешить с обменом задержанного накануне нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Виктора Медведчука пока не стоит.

По его слова, перед этим с ним необходимо провести ряд уголовно-процессуальных действий.

«Когда мы говорим о Медведчуке, то на самом деле было бы правильно сделать две вещи. Как минимум, чтобы он дал определенные показания, потому что он владеет огромным объемом информации: кто и кому давал деньги на движение коллаборантов. Как максимум — было бы в идеале провести максимально скорый судебный процесс», — заявил Денисенко.

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Представитель МВД настаивает, что только после того, как Медведчук «сдаст пароли и явки», его можно будет обменять на украинских пленников, которых удерживает РФ.

Подозреваемый в госизмене нардеп, являющийся кумом главы кремлевского режима Владимира Путина, сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.

Подробности операции по задержанию Медведчука на денное время не известны.

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