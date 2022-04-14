Десятки домов, автомобилей и яхта. Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука 14 апреля, 10:24 Цей матеріал також доступний українською Под арест также попали доли семьи Виктора Медведчука в 25 компаниях (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Лычаковский районный суд Львова арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Госбюро расследований.

Среди арестованного имущества:

моторная яхта,

26 автомобилей,

30 земельных участков,

23 дома,

32 квартиры,

17 паркомест.

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Кроме того, под арест также попали доли Медведчука и его супруги в уставных капиталах 25 компаний.

Подозреваемый в госизмене нардеп, являющийся кумом главы кремлевского режима Владимира Путина, сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.

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