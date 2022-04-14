Десятки домов, автомобилей и яхта. Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука

14 апреля, 10:24
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Под арест также попали доли семьи Виктора Медведчука в 25 компаниях (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Под арест также попали доли семьи Виктора Медведчука в 25 компаниях (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

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Лычаковский районный суд Львова арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Госбюро расследований.

Среди арестованного имущества:

  • моторная яхта,
  • 26 автомобилей,
  • 30 земельных участков,
  • 23 дома,
  • 32 квартиры,
  • 17 паркомест.
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Кроме того, под арест также попали доли Медведчука и его супруги в уставных капиталах 25 компаний.

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Подозреваемый в госизмене нардеп, являющийся кумом главы кремлевского режима Владимира Путина, сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Виктор Медведчук Государственная измена Оксана Марченко Арест имущества Государственное бюро расследований (ГБР) Оппозиционная платформа - За жизнь

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