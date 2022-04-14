Десятки домов, автомобилей и яхта. Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука
Под арест также попали доли семьи Виктора Медведчука в 25 компаниях (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Лычаковский районный суд Львова арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Госбюро расследований.
Среди арестованного имущества:
- моторная яхта,
- 26 автомобилей,
- 30 земельных участков,
- 23 дома,
- 32 квартиры,
- 17 паркомест.
Кроме того, под арест также попали доли Медведчука и его супруги в уставных капиталах 25 компаний.
Подозреваемый в госизмене нардеп, являющийся кумом главы кремлевского режима Владимира Путина, сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.
Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.
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