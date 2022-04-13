Задержанный СБУ охранник Медведчука рассказал, где скрывался политик 13 апреля, 20:17 Цей матеріал також доступний українською Охранник Виктора Медведчука Андрей Таран (Фото:скриншот видео/СБУ/Telegram)

Охранник народного депутата от пророссийской ОПЗЖ и кума российского диктатора Виктора Медведчука рассказал, как политик готовил побег из Украины. Видео с его показаниями опубликовала СБУ.

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Охранник заявил, что ночью 23 февраля сделал два выезда вокруг дома Медведчука на Медвинской в Киеве, чтобы усыпить бдительность полицейских. В третий раз он выехал с Медведчуком, после чего они пересели в другую машину.

Видео дня

По словам мужчины, Медведчук со своим поваром и охраной скрывался в частном доме на территории Киева, который по легенде якобы арендует семья из Италии.

«Медведчук общался с женой. В их разговоре я слышал слова „ФСБ“, „они все сделают, они помогут“. Слышал в их разговоре, что будет готовиться побег с этого адреса [Яслинская, 11], я предположил, что скоро… Слышал, что побег готовит ФСБ, так как Беларусь и Россия уже закрыты, скорее всего, это будет через Приднестровье по воде, через зеленку», — говорит он на записи.



Глава СБУ Иван Баканов 13 апреля заявил, что ФСБ России хотела вывезти Медведчука в Москву через Приднестровье, но украинская спецслужба ей помешала, и политика задержали на выезде из Киевской области.

О том, что подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, стало известно 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.

Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.



Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ». Марченко 13 апреля обратилась к Зеленскому и потребовала освободить Медведчука, заявив, что СБУ «незаконно его удерживает».



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