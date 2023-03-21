Медведчук пополнил бизнес в России двумя сетями заправок — Схемы 21 марта, 20:28 Виктор Медведчук (Фото:Sergey Nuzhnenko/Reuters)

Подозреваемый в госизмене пророссийский политик Виктор Медведчук в 2022 году расширил свой нефтяной бизнес в России и сейчас контролирует сети автозаправок ЛТК и Новый поток. Об этом идет речь в расследовании Схем и проекта Scanner Project, опубликованном во вторник, 21 марта.

По данным расследователей, осенью 2022 года менеджмент компаний, которые занимались перебарботкой и экспортом нефтепродуктов с российского завода семьи Медведчука, взял под контроль автозаправки ЛТК (семь АЗС в Липецкой области) и Новый поток (26 АЗС в Тюменской и Курганской областях).



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Схемы сообщают, что акции материнской компании сетей заправок АО ГК Маркет выкупили Тимур Абертасов (работал в компании Оксаны Марченко ЮГ Энерго) и Николай Сухов (директор представительства швейцарской NewCoal Trading, через которую нефтепродукты с завода Медведчука поставлялись в США).

В расследовании сказано, что АО ГК Маркет, кроме заправок, владеет компанией АТИ — она предоставляет брокерские услуги на рынке природного газа, дизеля, бензина, нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов.

Инфографика: Schemes (RFE/RL Graphics)

Журналисты обратились к пресс-секретарю Медведчука за комментарием, но не получили ответ. Абертасов и Сухов отказались от комментариев.

Сотрудники СБУ задержали Медведчука 12 апреля 2022 года, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Тогдашний глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора.

В ночь 22 сентября 2022 года стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности. В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору Виктора Медведчука. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, того привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».

10 января президент Владимир Зеленский подтвердил, что нардепы Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач лишены украинского гражданства. 13 января Верховная Рада лишила их депутатских мандатов.

После обмена Медведчук докладывал российским пропагандистам, что создает новое «политическое движение», которое якобы должно «развенчать то, что Украина монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского и его преступного режима».