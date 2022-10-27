Пытается вернуть? После обмена Медведчука к его «дворцу» в Пуще-Водице приезжали юристы компании Марченко, дом под охраной — УП 27 октября, 00:38 Дворец Виктора Медведчука возле Пущи-Водицы (Фото:slidstvo.info)

«Дворец» подозреваемого в госизмене кума Путина Виктора Медведчука под Киевом охраняется полицией охраны. Об этом идет речь в расследовании журналиста Украинской правды Михаила Ткача, опубликованном в среду, 26 октября.

В расследовании сказано, что 3 октября на территорию возле дома Медведчука в Пуще-Водице приехали юристы компании его жены Оксаны Марченко и вызвали полицейских, заявив о своем праве на собственность. Там находится база охранной компании нардепа от запрещенной ОПЗЖ — Шторм. В общественной организации НПУ Межигорье, представители которой взяли дом под охрану и на сохранение после начала полномасштабного вторжения РФ, рассказали, что «владельцы» появились впервые с 24 февраля.

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По данным УП, 12 октября представители Медведчука опять вызвали правоохранителей — на территорию возле дома. Источники издания заявили, что на территории постоянно дежурит полиция охраны, услуги которой платные. Патрульные, прибывшие на место, обыскали съемочную группу УП.

"…На восьмом месяце полномасштабной войны с россией поместье кума Путина в Киеве охраняет полиция охраны. Кто платит? Медведчук? Очевидно, что Медведчук будет пытаться все возвращать. Очевидно, что разные юристы будут над этим работать", — считает Ткач.

В ночь 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, того привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».

Сотрудники СБУ задержали Медведчука 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Тогдашний глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора. 14 сентября суд продлил срок содержания Медведчука под стражей на 60 дней.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и Украина получила от него все необходимое для установления правды. В СБУ уточнили, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в законодательстве и согласию Медведчука.



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