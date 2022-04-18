В ГБР прокомментировали возможность обмена Медведчука на защитников и жителей Мариуполя 18 апреля, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Медведчук просит обменять его на украинских защитников и жителей Мариуполя (Фото:СБУ)

Возможный обмен лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука является политическим процессом, но расследование уголовных дел продолжится.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщила спикер ведомства Татьяны Сапьян в эфире национального телемарафона.

«Обмен политического деятеля, гражданина Украины, на наших военных — это больше политический процесс. Не ГБР и не следователи будут принимать это решение», — отметила она.

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Сапьян добавила, что ГБР продолжит собирать доказательную базу по двум уголовных делам в отношении Медведчука, которые находятся под юрисдикцией ведомства.

«Эти уголовные производства и дальше будут расследоваться, чтобы независимо от политического решения во время войны они попали в суд и было вынесено решение», — резюмировала Сапьян.

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Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. По версии следствия, он причастен к срыву контрактов на поставку угля из ЮАР в Украину и организации незаконных его закупок с временно оккупированных территорий.



12 апреля бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ» и неизвестно, хочет ли он, чтобы его обменяли.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

18 апреля в СБУ обнародовали видео, на котором Медведчук просит обменять его на украинских защитников и жителей Мариуполя.

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