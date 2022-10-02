Глава Рады хочет лишить Медведчука мандата. Надеется найти механизм 2 октября, 15:25 Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko/File Photo)

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что удастся найти механизмы для лишения кума российского диктатора Виктора Медведчука депутатского мандата.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, сообщает Укринформ.

Стефанчук заявил, что хочет лишить пророссийского политика мандата, но для этого Конституция Украины предусматривает семь оснований.

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«В период военного положения изменения в Конституцию нельзя вносить. Мы надеемся, что найдем одно из семи оснований и организуем все, чтобы и он [Медведчук], и ему подобные перестали быть народными депутатами Украины», — сказал глава парламента.

15 сентября Верховный суд Украины окончательно запретил деятельность партии Оппозиционная платформа — За жизнь, одним из лидеров которой был Медведчук. Сам нардеп является фигурантом нескольких уголовных производств.

В ночь на 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы полка Азов.

Пять командиров гарнизона Азовстали обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции по гарантиями защиты и безопасности. В обмен на остальных 210 бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обмен стал для Медведчука тяжелой травмой.

«Он как политический фактор, как олигарх, как бизнесмен, как агент влияния, он совершенно деклассирован», — отметили там.