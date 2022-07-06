Для нужд ВСУ передали самолет и вертолет, принадлежащие семье Медведчука

6 июля, 15:55
Самолет и вертолет семьи Медведчука изъяли по решению суда (Фото:НПУ)

Самолет и вертолет семьи Медведчука изъяли по решению суда (Фото:НПУ)

Правоохранители передали для нужд ВСУ вертолет и самолет, которые принадлежали семье подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram, перед этим суд наложил арест на это имущество.

Его изъяли и передали в пользование украинской армии.

В Нацполиции уточнили, что вертолет и самолет изъяли в рамках уголовных производство, расследуемых по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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2 июня в суд направили обвинительный акт в отношении Виктора Медведчука по факту госизмены и покушения на расхищение национальных ценностей в оккупированном Крыму. Речь о «первом эпизоде» дела Медведчука, которое касается:

  • незаконной передачи российским спецслужбам данных о секретном подразделении ВСУ;
  • разработки антиукраинского проекта Промінь;
  • помощи РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.
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Еще одно дело, в котором фигурирует Медведчук, касается поставок угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. 23 мая СБУ распространила видео, на котором Медведчук дает показания против пятого президента Петра Порошенко, который тоже является фигурантом «угольного дела».

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.

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Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора.

16 апреля Лычаковский райсуд Львова изменил меру пресечения Медведчуку и отправил его под стражу без возможности залога.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Виктор Медведчук Государственная измена Конфискация

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