Дело о госизмене Медведчука направили в суд 2 июня, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Обвинительный акт в отношении нардепа от бывшей ОПЗЖ Виктора Медведчука по факту госизмены и покушения на расхищение национальных ценностей в оккупированном Крыму направили в суд, сообщил Офис генпрокурора в Telegram в четверг, 2 июня.

По данным следствия, Медведчук в 2015—2020 годах помогал представителям страны-агрессора вести подрывную деятельность против Украины.

Как сообщает Офис генпрокурора, в 2015 году нардеп передал представителям России сведения и документацию для незаконной добычи нефти и газа в Прикерченском шельфе в морской экономической зоне Украины. Ресурсы месторождения составляют более 38 млрд грн.

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Также, как установило следствие, политик вел информационную войну, давал консультации по разворачиванию среди украинцев сети влияния и распространения антиукраинских нарративов РФ.

Медведчука также подозревают в том, что он передал России информацию о дислокации секретного подразделения Министерства обороны Украины.

Как сообщает Государственное бюро расследований, нардеп собирал информацию о местах дислокации украинских воинских формирований, проведении боевой подготовки и помогал привлекать граждан Украины к дестабилизации общественно-политической ситуации. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без него.

В СБУ добавили, что Медведчуку вручили копию обвинительного акта, который в ближайшее время направят в суд. Там также уточнили, что завершено расследование «первого эпизода» дела Медведчука, которое касается:

незаконной передачи российским спецслужбам данных о секретном подразделении ВСУ;

разработки антиукраинского проекта Промінь;

помощи РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.

Подозреваемым по этому делу вместе с Медведчуком проходит его коллега из бывшей ОПЗЖ Тарас Козак, который сбежал из Украины в 2021 году.

Другое дело, в котором фигурирует Медведчук, касается поставок угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. 23 мая СБУ распространила видео, на котором Медведчук дает показания против пятого президента Петра Порошенко, который тоже является фигурантом «угольного дела».

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.

Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора.

16 апреля Лычаковский райсуд Львова изменил меру пресечения Медведчуку и отправил его под стражу без возможности залога.

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