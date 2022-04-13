Глава Рады назвал условие для лишения Медведчука мандата 13 апреля, 17:11 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал условие для лишения мандата нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

«[Статья 81] Конституции определяет семь случаев лишения лица депутатского мандата. По поводу Медведчука идет уголовное производство, и как только мы получим решение суда, вступившее в законную силу, это будет основанием для того, чтобы лишить его депутатского мандата», — заявил он в эфире всеукраинского марафона.



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Стефанчук также напомнил, что в Украине принят закон о коллаборационизме, и каждый, кто сотрудничает с врагом, будет привлечен к ответственности. Отвечая на вопрос о присутствии в парламенте фракции ОПЗЖ, глава Рады сказал, что «не хочет спойлерить, но, думаю, уже в ближайшее время такой фракции не будет».

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20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность политических партий, у которых есть связи с РФ. В их числе была и ОПЗЖ. В партии отрицают, что приостановили деятельность.

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук, кум российского диктатора Владимира Путина, сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.

Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов.

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