Зеленский представил нового командующего ССО Хоренко 29 июля, 19:38 Бригадный генерал Виктор Хоренко (Фото:Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 29 июля, представил личному составу нового командующего Силами спецопераций ВСУ, бригадного генерала Виктора Хоренко.

Об этом сообщает Командование ССО в Facebook.



«Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день», — сказал глава государства.

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Во время рабочей поездки в Одесскую область Зеленский встретился с военнослужащими ССО, поздравил их с Днем Сил спецопераций и вручил государственные награды.

«Хочу поблагодарить вас за ваше великое дело, за ваш героизм. Прошу продолжать делать все, чтобы враг чувствовал, что покоя здесь нет и никогда не будет благодаря вашей службе, благодаря операциям, которые вы проводите так, чтобы у врага земля горела под ногами», — заявил он.



25 июля Владимир Зеленский уволил командующего Силами спецопераций Григория Галагана и назначил вместо него боевого генерала Виктора Хоренко. Народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил, что, по его информации, Хоренко ранее командовал спецрезервом ГУР, его рекомендовал руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Григорий Галаган переводится на другое направление и для обновления СБУ назначен первым замруководителя Центра спецопераций А СБУ.

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