Зеленский представил нового командующего ССО Хоренко

29 июля, 19:38
Бригадный генерал Виктор Хоренко (Фото:Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook)

Бригадный генерал Виктор Хоренко (Фото:Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 29 июля, представил личному составу нового командующего Силами спецопераций ВСУ, бригадного генерала Виктора Хоренко.

Об этом сообщает Командование ССО в Facebook.

«Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день», — сказал глава государства.

Видео дня
https://www.facebook.com/usofcom/posts/pfbid02z626LJm3LMwAhimNpB9WknntvxpVUt4VfxcpGUGhhz5UvYP5hYKU5uEvJ8hWyoSsl

Во время рабочей поездки в Одесскую область Зеленский встретился с военнослужащими ССО, поздравил их с Днем Сил спецопераций и вручил государственные награды.

Читайте также:
«Люди важнее железа». Экс-командующий ССО Галаган обратился к сослуживцам с прощальным словом

«Хочу поблагодарить вас за ваше великое дело, за ваш героизм. Прошу продолжать делать все, чтобы враг чувствовал, что покоя здесь нет и никогда не будет благодаря вашей службе, благодаря операциям, которые вы проводите так, чтобы у врага земля горела под ногами», — заявил он.

25 июля Владимир Зеленский уволил командующего Силами спецопераций Григория Галагана и назначил вместо него боевого генерала Виктора Хоренко. Народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил, что, по его информации, Хоренко ранее командовал спецрезервом ГУР, его рекомендовал руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Читайте также:
«Не стоит недооценивать врага». Экс-заместитель командующего ССО назвал сильные и слабые стороны армии РФ в текущей фазе войны

Григорий Галаган переводится на другое направление и для обновления СБУ назначен первым замруководителя Центра спецопераций А СБУ.

https://www.youtube.com/embed/uaSZE2-lXjg
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Силы спецопераций Владимир Зеленский Силы специальных операций (ССО)

Эксклюзивы НВ

Вблизи Антоновского моста, удары по которому были нанесены 27 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Захлопнется ловушка» /
Какие три сценария ожидают россиян в Херсоне — разговор с военным экспертом
29 июля, 18:52
Политика
Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины
Российская империя распадается. Какие процессы свидетельствуют об этом?

В Праге прошел форум Свободных народов России. По итогам первого дня участники приняли Декларацию о деколонизации России

29 июля, 17:30
Мнения
Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Патриотизм и инвестиции — разные вещи

Давайте посмотрим, какие возможности если не для приумножения, то хотя бы для сохранения капитала в Украине сейчас есть и стоит ли ими соблазняться?

29 июля, 13:29
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X