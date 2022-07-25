Зеленский сменил командующего Силами спецопераций
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 25 июля, уволил командующего Силами спецопераций Григория Галагана.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Другим указом Зеленский назначил новым командующим ССО Виктора Хоренко.
Григорий Галаган стал командующим ССО 25 августа 2020 года. Во время его назначения президент говорил, что Силы спецопераций должны больше бороться с недопущением провокаций со стороны боевиков, принимать превентивные меры и адекватно реагировать на провокации противника.
Центр национального сопротивления помогает партизанам на оккупированном юге – Кристина Бердинских
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.