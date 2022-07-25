Зеленский сменил командующего Силами спецопераций

25 июля, 18:37
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 25 июля, уволил командующего Силами спецопераций Григория Галагана.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Другим указом Зеленский назначил новым командующим ССО Виктора Хоренко.

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Григорий Галаган стал командующим ССО 25 августа 2020 года. Во время его назначения президент говорил, что Силы спецопераций должны больше бороться с недопущением провокаций со стороны боевиков, принимать превентивные меры и адекватно реагировать на провокации противника.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Указ Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Силы спецопераций Владимир Зеленский Силы специальных операций (ССО)

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