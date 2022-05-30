«Можно ввести страховой взнос»: в МВД выступили против тотального запрета на выезд мужчин за границу 30 мая, 15:49 Цей матеріал також доступний українською Советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что тотальный запрет вредит украинской экономике (Фото:ДПСУ)

Советник главы МВД Виктор Андрусив выступил против тотального запрета на выезд мужчин за границу в период военного положения.

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Об этом он написал у себя в Telegram-канале, приведя в пример историю своего знакомого, который не успел закрыть многомиллионную сделку на поставку продукции в Германию, и уже три месяца «не может выехать и подписать договор, позволяющий ему спасти 300 рабочих мест».

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«Да, к сожалению, война надолго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда — это не о запрете или разрешении. Это вопрос, как выезжать. Я предлагаю ввести страховой взнос, например, $3−5 тысяч — и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше», — заявил Андрусив.

По его словам, многие годы именно средства зароботчан спасали украинскую экономику, и сейчас это «особенно важно».

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