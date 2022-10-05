Не только проблемы со здоровьем. Глава НБУ увольняется, потому что им недовольны на Банковой — источники НВ 5 октября, 17:22 Эксклюзив НВ Кирилл Шевченко подал в отставку с поста главы Нацбанка (Фото:Кирилл Шевченко via Facebook)

Руководить Нацбанком вместо Кирилла Шевченко будет, скорее всего, Андрей Пышный.

Кирилл Шевченко решил уйти с должности главы Нацбанка Украины по двум причинам: проблемам со здоровьем и из-за вопросов Банковой относительно его работы.

Об этом сообщил источник в монобольшинстве, приближенный к Офису президента (ОП).

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«Шевченко действительно по здоровью не выгребал. Но были и дискуссии внутри о подходах Кирилла», — объяснил этот собеседник.



«Честно говоря, не знаю, что лично он [ Шевченко ] мог бы сделать [ изменить в своих подходах ]: НБУ сильно „обложен“ западными партнерами, их представителями и сильно зарегулирован за эти годы с 2014-го, когда им начали партнеры заниматься, — отметил источник. — Однако президент справедливо требует от каждого руководителя — [предыдущего Якова] Смолия, Кирилла — более жесткую позицию в переговорах с МВФ. Скажем так, больше в национальных интересах».



Еще один источник НВ в Слуге народа отметил, что у фракции не было вопросов к Шевченко. «Думаю, что увольнение не связано с состоянием здоровья», — заметил этот собеседник.



По информации обоих источников, преемником Шевченко станет креатура главы ОП Андрея Ермака — Андрей Пышный.



Последний является бывшим главой Ощадбанка, а сегодня — членом Международной рабочей группы по санкциям против России при президенте, или так называемой «группе Ермака-Макфола».



«Пышного рассматривают. Но официально это тоже не сообщали [фракции]», — сказал один из собеседников НВ.



По данным источников, Пышного презентуют перед депутатами монобольшинства и руководителями других фракций завтра, 6 октября.

Напомним, 4 октября глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку. По его словам, такое решение он принял из-за проблем со здоровьем.