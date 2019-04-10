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"Видите, его титушки ржут". Лояльный Порошенко блогер Олешко объяснил НВ цель акции под офисом Зеленского

Сегодня, 10:37
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"Видите, его титушки ржут". Лояльный Порошенко блогер Олешко объяснил НВ цель акции под офисом Зеленского - фото

Скриншот видео НВ

Блогер Мирослав Олешко

Лояльный президенту Петру Порошенко блогер Мирослав Олешко объяснил в комментарии журналистке НВ Кристине Бердинских цель акции противников кандидата в президенты Владимира Зеленского под его офисом в Киеве, которая прошла 9 апреля.

По словам блогера, требованием участников акции была повторная сдача Владимиром Зеленским анализов на содержание в крови наркотических веществ, а также объяснение наличия своих возможных связей с олигархом Игорем Коломойским.

"Требования - это сдать повторно анализы на наркотики. Первые свои анализы он сдал своему российскому бизнес-партнеру в его клинике, там перепутали даты. То есть мы, как граждане, не верим, что он не наркозависимый - он так боится это сделать. Кроме того, у нас есть требование, чтобы он объяснил, если он не марионетка Коломойского, почему он ездит на автомобилях, Мерседесе, который принадлежит Коломойскому, почему его охраняют люди, которые раньше охраняли Коломойского", - отметил Олешко.

Также блогер упрекнул Зеленского в том, что тот не организовывает закрытую встречу с украинскими блогерами, которую ранее провел действующий президент Петр Порошенко.

Помимо этого Олешко заявил, что сторонники Зеленского, с которыми ранее у противников шоумена произошли стычки, якобы являются его "титушками".

"Вот видите, титушки Зеленского, которые все над нами смеются, ржут. Владимир Зеленский почему-то написал, что это мы им заплатили деньги и они сюда пришли. <...> Сюда нагнали титушек бандитской внешности, реально страшно", - сказал он.

Среди прочего, блогер рассказал, работает ли в пользу оппонента Зеленского, президента Петра Порошенко.

"Насчет "порохоботов": если Зеленский за то, чтобы не разделять украинцев, я не понимаю, почему его команда постоянно использует этот термин. <...> Значит, сегодня "порохоботы" - это такой, как я, а вот те, кто за Зеленского - такие, как сзади [стоят]", - отметил Олешко.

Во вторник, 9 апреля, в Киеве под офисом кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского устроили две акции протеста.

Участники первой заявили, что пришли к шоумену “как к будущему президенту”, чтобы рассказать о коррупции. Инициатором второй акции стал блогер Мирослав Олешко, который требует от Зеленского рассказать о своих намерениях.

Позже участники двух акций, на которых собрались сторонники и противники актера, подрались.

Драка началась после того, как участники акции в поддержку Зеленского отобрали плакат у оппонентов. Правоохранители вывели участников драки из толпы.

Ранее в штабе Зеленского заявили, что под одним из офисов команды планируется проведение платного митинга с возможными провокациями.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский Акция Кристина Бердинских

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