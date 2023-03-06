Дмитрий Кулеба призвал МУС начать расследование убийства безоружного украинского военного

6 марта, 18:39
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/David Dee Delgado)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/David Dee Delgado)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану после появления в сети видео расстрела россиянами безоружного украинского военного.

«Ужасное видео, где безоружный украинский военнопленный был казнен российскими войсками только за то, что он сказал Слава Украине», — написал он в Twitter.

Кулеба добавил, что это преступление — еще одно доказательство того, что эта война является геноцидом.

Видео дня

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«Крайне важно, чтобы Карим Хан немедленно запустил расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению. Виновные должны предстать перед судом», — пишет украинский министр.

6 марта в сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли украинского военного, который, вероятно, был взят в плен.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что расстрел пленного — это военное преступление и страна-агрессор будет отвечать за это.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил международным партнерам и коллегам-омбудстменами видео убийства украинского военного.

https://www.youtube.com/embed/2TP5XHfCotk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Расстрелы Казнь Международный уголовный суд Дмитрий Кулеба МУС Убийство

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