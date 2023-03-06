Омбудсмен о расстреле безоружного воина ВСУ: Россия будет отвечать за каждое военное преступление 6 марта, 17:33 Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил международным партнерам и колегам-омбудстменами видео убийства россиянами безоружного украинского военного за слова «Слава Украине».

«России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление. Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего — это нарушение Женевских конвенций. Это проявление низости и подлости», — написал он в Telegram.

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Он напомнил, что во всем мире слова «Слава Украине» вызывают уважение и гордость, а граждане страны-агрессора РФ за украинский лозунг расстреливают.

«Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Цель Украины, как и всего демократического мира, — привлечение Российской Федерации к ответственности», — добавил он.

Лубинец отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

6 марта в сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского военного, который, вероятно, был взят в плен.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расстрел пленного — это военное преступление и страна-агрессор будет отвечать за это.