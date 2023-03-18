Вице-премьер Федоров подал заявление об отставке. Шмыгаль объяснил причину 18 марта, 17:16 Михаил Федоров и Денис Шмыгаль (Фото:Михаил Федоров/Telegram)

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подал заявление об отставке. Он будет заниматься еще рядом направлений, помимо диджитализации.

Об этом сообщили постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук и премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление об отставке вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины Федорова Михаила Альбертовича», — говорится в сообщении Мельничука.

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По словам Шмыгаля, Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации.

«Его будущая должность: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины», — написал он.