#ВибориБезБрехні. Ведущие украинские онлайн-СМИ проверят заявления политиков на честность Вчера, 09:59 492 Спецпроект Цей матеріал також доступний українською EPA Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 EPA

В марте в Украине пройдут выборы президента, также на 2019-й запланированы парламентские выборы. Избирательная кампания стартовала еще в прошлом году, и с каждым днем в погоне за голосами политики делают все больше манипулятивных, а иногда и откровенно лживых заявлений.

#ВибориБезБрехні - это проект, который поможет избирателю понять, кто из кандидатов говорит то, что не соответствует действительности, а кто манипулирует фактами.

Совместный фактчекинговий проект Громадского, "Украинской правды", VoxCheck, "Нового Времени", "KyivPost" и Радио Свобода проверяет на достоверность заявления претендентов на пост президента.

Результаты публикуются еженедельно и охватывают десять политиков, которые, согласно соцопросам, имеют наибольший рейтинг. Независимые медиа могут присоединятся к инициативе как участники или с помощью перепубликации материалов.





Где мы берем заявления для проверки?



#ВибориБезБрехні не ставит целью проверить абсолютно все тезисы претендентов на пост президента, но концентрируется на таких источниках, как обращение политика к гражданам, выступления на теле/радио эфирах, стенограммы заседаний парламента, конференции, дебаты, интервью.





Что мы проверяем?



Утверждения, которые вызывают сомнения. Критерии, которым соответствует утверждение, чтобы быть проверенным: факты, статистика, законы, данные.



В то же время мы не проверяем заявления, для которых нет официальной информации для проверки и/или экспертизы участников. Также мы не проверяем обещания, программы кандидатов, а также обвинения без фактов.





Как проверяем?



Во время проверок мы используем официальные данные/статистику/цифры. Приоритет - официальные данные и статистика. Важная деталь: в случае, если официальных данных не существует, но другие члены инициативы имеют достаточную экспертизу, разрешается ее использование после утверждения всеми участниками проекта. Обязательно анализируется контекст проверяемого утверждения.





Где искать результаты проверок?

Еженедельно участники проекта публикуют последние результаты проверок заявлений претендентов на пост президента на своих сайтах. Также вы можете отслеживать фактчеки в социальных сетях по хэштегу #ВибориБезБрехні.





Что еще нужно знать о #ВибориБезБрехні?



Мы указываем источник утверждения и даем на него ссылку. Кроме того, во избежание неоднозначности вердиктов мы четко указываем в анализе, почему не является правдой или некорректно то или иное заявление политика. Правдивые утверждения не публикуются.



Самое важное - это то, что проект реализуется совместными усилиями независимых украинских СМИ. Мы верим, что большой опыт и экспертиза каждого из участников инициативы поможет сделать предстоящие выборы более честными.

Первый материал проекта #ВибориБезБрехні будет опубликован в понедельник, 28 января, в 11:00.