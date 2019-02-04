#ВибориБезБрехні: Проверка на достоверность заявлений Садового, Бойко, Ляшко, Вилкула и Мураева Сегодня, 11:00 23 Спецпроект Цей матеріал також доступний українською EPA Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 EPA

В рамках фактчекингового проекта к выборам президента Украины - #ВибориБезБрехні - мы публикуем анализ заявлений потенциальных кандидатов на пост главы государства.

На этой неделе в обзоре - цитаты Андрея Садового, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Александра Вилкула и Евгения Мураева. Подробно об инициативе и методологии читайте здесь.





Мэр Львова Андрей Садовый

Фото: Новое Время

Дата: 24 января 2019 года

Источник: публичная встреча в Киеве (58:48 - 59:05)

Цитата: "Какой уровень ВВП у поляков? В 10 раз выше, чем в Украине. А что было в 90-м году? Мы были 60-е. Сегодня мы какие по уровню ВВП? 130. И мы 130-е, кстати, по уровню бедности. Мы беднейшая страна Европы на сегодняшний день".

Вердикт: ни одно из приведенных утверждений не соответствует действительности.

Почему? Польша опережает Украину по уровню ВВП, однако не в 10 раз. По данным Всемирного банка, по итогам 2017 года ВВП Украины составлял 112 миллиардов долларов против 524,5 миллиардов долларов у поляков. По этому показателю Украина занимает 60 место в мире. В 1990 году тогда еще Украинская Советская Социалистическая Республика была на 33 месте по уровню ВВП.

Для сравнения уровня жизни стран корректно будет применять ВВП по паритету покупательной способности на душу населения. По нему Украина в 2017 году опережала 73 государства мира, в том числе одну из европейских стран - Молдову.





Основатель Оппозиционной платформы - За жизнь, народный депутат Юрий Бойко

Фото: Оппозиционный блок

Дата: 30 января 2019 года

Источник: YouTube-канал Оппозиционного блока (0:50 - 1:02)

Цитата: "Даже при том, что в прошлом году только закрыли 1400 школ, уменьшили количество учителей на 14 тысяч, все равно не хватает учителей в школах".

Вердикт: манипуляция.

Почему? В Украине действительно закрылись 1400 школ и на 14 тысяч уменьшилось количество учителей. Правда, согласно данным Государственной службы статистики, на самом деле это произошло не в прошлом году, а в период с начала учебного года 2014/2015 годов до начала учебного года 2017/2018.

Впрочем, количество учеников за последние 20 лет уменьшилось почти вдвое: с 7 млн до 3,8 млн или на 45% из-за значительного сокращения рождаемости в 1990-е. При этом количество школ уменьшилось с 22,1 тыс. до 16,5 тыс., то есть всего на 25% (из которых 1,7 тыс. сел в 2014/2015 годах были потеряны из-за аннексии Крыма и оккупации части Донбасса). Это означает, что на одну школу стало меньше детей - если в 90/91 было в среднем 327 детей на одну школу, то сейчас это 227 детей на одну школу (13 детей на одного учителя и 9 детей на одного учителя соответственно).

Кроме того, в Европе на одного учителя приходится от 15 до 17 учащихся, в Украине этот показатель 8,9. Иными словами, нужно повышать качество преподавания, в том числе развивать новые формы обучения, например, дистанционное, и нет смысла открывать новые школы, если нет достаточного количества учеников.





Лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко

Фото: Олег Ляшко via Facebook

Источник: эфир телеканала 112 Украина (31:49-32:02)

Дата: 27 января 2019 года

Цитата: "Посмотрите объемы добычи угля, газа, торфа. Они падают. Уголь - минус 40 процентов добычи по сравнению с прошлым годом, торфяная отрасль вообще лежит, газ покупают импортный".

Вердикт: тезисы о снижении добычи угля, газа и торфа ложные.

Почему? По оперативным данным компании Нафтогаз Украины, объем добычи природного газа в Украине в 2018 году увеличился на 500 миллионов кубометров (то есть 2%) по сравнению с 2017 годом. В то же время импорт газа в прошлом году сократился на 24,8%.

Добыча угля также растет. Согласно данным парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, за январь-ноябрь 2018 года в Украине было добыто на 425,5 тонн (1,4%) угля больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Сводную информацию о добыче торфа в 2018 году украинская власть пока не приводила. При этом государственный концерн Укрторф, в состав которого входят девять государственных предприятий, заявил, что в 2018 году добыл 524 тысячи тонн торфа (против 516 тысяч тонн в 2017).





Народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул

Фото: Оппозиционный блок

Дата: 25 января 2019 года

Источник: эфир программы Сегодня на телеканале Украина (1:58-2:02)

Цитата: "Минимум 50% экономики сегодня находятся в тени. Это знают все".

Вердикт: неправда.

Почему? На самом деле точной оценки теневой экономики нет. Например, МЭРТ разными методами оценивало теневую экономику в размерах от 20% до 47% в 2017 году и 32% в первом полугодии 2018, последняя оценка МВФ - 42,9% в 2015 году, Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров - 46,1%.





Лидер партии Наши, народный депутат Евгений Мураев

Фото: Евгений Мураев via Facebook

Дата: 22 января 2019 года

Источник: эфир Deutsche Welle (21:35-21:45)

Цитата: "Если раньше выбор стоял между Европой и Россией, то сегодня уже порядка 40% наших граждан считают, что Украина должна быть внеблоковой и нейтральной".

Вердикт: неправда.

Почему? Вероятно, Мураев подразумевает исследование группы Рейтинг по заказу IRI. Согласно ему, 43% опрошенных согласны с утверждением, что "Украина должна отказаться от интеграции с ЕС и Таможенным Союзом с Россией". Вместе с тем 20% соглашаются с необходимостью интеграции в Таможенный Союз, а 58% - с необходимостью интеграции в ЕС. То есть часть опрошенных выбирала одновременно два варианта, хотя они и противоречивы.

Поэтому корректно смотреть на опрос, где возможен только один ответ.

По опросу Фонда Демократические инициативы, 24,1% опрошенных считают, что внеблоковый статус - это лучший для Украины вариант обеспечения безопасности.

По опросу КМИС, 30,1% опрошенных считают, что Украина не должна присоединяться ни к ЕС, ни к Таможенному Союзу.





#ВибориБезБрехні - это совместный проект независимых украинских медиа, в частности Громадского, Украинской Правды, VoxCheck, Новое Время, Kyiv Post и Радио Свобода. Он проверяет на достоверность заявления претендентов на пост президента. Результаты публикуются каждый понедельник и охватывают десять политиков, которые, согласно соцопросам, имеют наибольший рейтинг. Независимые медиа могут присоединяться к инициативе в качестве участников или с помощью перепубликации материалов.