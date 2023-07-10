«В СБУ есть представители». Нардеп Костенко прокомментировал информацию о том, что Баканов и Кулинич входили в секту Аллатра 10 июля, 20:38 По словам нардепа Романа Костенко, в СБУ есть представители Аллатры (Фото:Скриншоты со страницы Аллатры в Facebook)

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV прокомментировал информацию о том, что экс-глава СБУ Иван Баканов и обвиняемый в госизмене бывший начальник главного управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич входили в секту Аллатра.



На вопрос Radio NV о том, где могли познакомиться Баканов и Кулинич и доверяет ли он версии о том, что оба они были прихожанами УПЦ МП, а также входили в секту Аллатра, Костенко ответил:

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«Кулинич до этого 12 лет, если я не ошибаюсь, вообще не был в Службе безопасности, он был военным. ... Поэтому, конечно, что его привели где-то со стороны, как и Наумова. Возможно, не Баканов привел его, а Наумов. Но они были близки. Относительно секты. У меня нет такой информации. Но то, что Баканов был прихожанином Московского патриархата — это факт. Он сам на Комитете нам об этом говорил».

Нардеп подчеркнул, что Баканов был категорически против того, чтобы украинские правоохранительные органы занимались вопросом присутствия в Украине церкви, подконтрольной Московскому патриархату, что «также вызывает сейчас много вопросов».

«Относительно Аллатры не могу вам сказать. Я знаю, что в СБУ есть представители этой организации, также служат. Был ли именно Баканов и Кулинич, не могу вам сказать», — добавил он.

Костенко уже называл Баканова прихожанином УПЦ МП в апреле 2023 года.

«Я помню, как Баканов приходил к нам на Комитет и говорил: „УПЦ МП — это не русская церковь. И давайте вообще об этом молчать“. И он был прихожанином этой церкви, поэтому понятно, почему СБУ не работало по этому объекту», — заявлял он тогда в эфире Radio NV.



Аллатра позиционирует себя как общественный союз, однако СМИ не раз упоминали о ней как о «секте» и «полурелигиозной, полуоккультной структуре», связанной с «русским миром».

«АллатРа известна пропагандой псевдонауки и диких теорий заговора с участием инопланетян и тайных влиятельных элит, которые приносят в жертву детей», — отмечалось в статье BBC, посвященной конспирологическим теориям, отрицающим глобальное потепление, опубликованной в апреле 2022 года.



Украинский центр аналитики и безопасности, председателем наблюдательного совета которого является экс-глава СБУ Василий Грицак, в феврале 2021 года утверждал, что Аллатру надо запретить как информационный проект Кремля, продвигающий пророссийские нарративы.

Аллатра также фигурировала в сюжете Телевидения Торонто в марте 2021 года.

«Юридически — это общественная организация, но фактически — религиозное объединение, которое построено на различных восточных практиках, перемешанных в блендере, и приправленных эзотерическим бредом и конспирологией. В большом количестве присутствуют такие слова как: шамбала, сенсей, медитация, истина, сатана. Это только половина слов. А еще половина — слова восхищения лидером Аллатры — Игорем Даниловым. На фоне Данилова, церковь Мунтяна выглядит обычной комнаткой в клабхаузе. Мунтяна скромно называют Апостолом, а этого и святым духом, и архангелом Гавриилом, и имамом Махди», — описали Аллатру авторы сюжета.