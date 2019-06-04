«Весна придет — сажать будем»: в команде Зеленского обещают аресты топ-чиновников 4 июня, 15:50 Цей матеріал також доступний українською Громадське Общество вскоре увидит первые посадки коррумпированных топ-чиновников, заявил Рябошапка Громадське

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что вскоре ожидаются аресты топ-чиновников.

Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, будет ли команда Владимира Зеленского выполнять свой предвыборный лозунг «Весна придет — сажать будем»



Рябошапка уточнил, что речь идет о делах, в которых фигурируют чиновники из Укроборонпрома и Центрэнерго.

«Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и наказания тех, кто причастен к коррупции. Это скандалы с Укроборонпромом, с Центрэнерго. Эти люди должны понести наказание… Месседж „весна придет — сажать будем“ был донесен руководителям двух антикоррупционных органов. Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты», — сказал Рябошапка.