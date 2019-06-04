«Весна придет — сажать будем»: в команде Зеленского обещают аресты топ-чиновников
Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что вскоре ожидаются аресты топ-чиновников.
Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, будет ли команда Владимира Зеленского выполнять свой предвыборный лозунг «Весна придет — сажать будем»
Рябошапка уточнил, что речь идет о делах, в которых фигурируют чиновники из Укроборонпрома и Центрэнерго.
«Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и наказания тех, кто причастен к коррупции. Это скандалы с Укроборонпромом, с Центрэнерго. Эти люди должны понести наказание… Месседж „весна придет — сажать будем“ был донесен руководителям двух антикоррупционных органов. Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты», — сказал Рябошапка.