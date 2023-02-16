Новое наступление России уже началось — Зеленский 16 февраля, 21:14 Владимир Зеленский (Фото:Daina Le Lardic/European Union 2023/Handout via REUTERS)

Новое наступление страны-агрессора России, которого ожидали весной, уже началось. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью BBC, опубликованном в четверг, 16 февраля.

«Российские атаки уже происходят с нескольких направлений», — сказал глава государства.



Зеленский уверен, что защитники Украины будут отражать российского наступление, пока не смогут начать контрнаступление. Он повторил свои призывы к Западу увеличить военную помощь Украине.

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«Конечно, современное оружие ускоряет мир. Оружие — это единственный язык, который понимает Россия», — сказал президент.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Кремля уже серьезные проблемы со своим «большим наступлением».

О том, что у украинских сил будет возможность перейти в контрнаступление весной, в январе говорил глава Пентагона Ллойд Остин.