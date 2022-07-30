Эвакуация или эмиграция/Почему украинские мигранты выгодны ЕС и какие риски ждут Украину в 2023 году — интервью с Глебовицким 30 июля, 07:40 Эксклюзив НВ Прочь от дома: за время войны из Украины, по данным ООН, выехало около 7 млн украинцев, 3 млн уже успели вернуться назад. (Фото:Kay Nietfeld /dpa via Reuters)

Евгений Глебовицкий, эксперт по долгосрочным стратегиям и участник Несторовской группы интеллектуалов — о демографических рисках Украины, главных целях ВСУ на ближайшее время и вопросах, которые поставят президенту Зеленскому соотечественники после войны.

Война в Украине уже носит характер долгосрочной, что требует от общества и власти стратегий жизни в новых условиях. О главных рисках Украины во время войны НВ поговорил с Евгением Глебовицким, экспертом по долгосрочным стратегиям, партнером компании pro.mova, участником Несторовской и Унивской экспертных групп.

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— Вы один из специалистов, отмечающих важность проблемы эмиграции и того, что Украина в результате войны рискует потерять определенное количество своих граждан, которые сейчас находятся за пределами государства. Как бы вы оценили риски нынешней миграции украинцев за границу?

— Очень много факторов будет влиять на то, как люди будут принимать решение о возвращении или невозвращении. Основной фактор – это окончание войны. Если война закончится таким образом, что станет ясно, что мир стабилен, то очень многие будут готовы возвращаться назад, даже если их бытовые условия не будут здесь комфортными. Если мир, по их мнению, будет нестабильным и будет сохраняться значительная стратегическая неопределенность, то они, даже при большем комфорте дома, будут оставаться в некомфортных условиях в ЕС.

Это часть мышления безопасности, унаследованного из травм советских и из исторической памяти. Второй вопрос состоит в том, сколько зим перезимуют украинцы перед тем, как они смогут вернуться. Чем больше сезонов они проведут за границей, тем меньше будет желание возвращаться. Также я допускаю, что многие европейские страны будут иметь скрытые инструменты удержания украинцев — а это преимущественно женщины с несовершеннолетними детьми, чтобы решать собственные демографические проблемы. Это могут быть налоговые кредиты, какие-то возможности для обучения или какие-то другие возможности развития, которые в настоящее время невозможны в Украине. И таким образом они будут добиваться, чтобы люди оставались за пределами Украины на более длительный срок. Это сложная формула, и перечисленные мной факторы — это не единственные, что влияют.

Поэтому корректный ответ на вопрос, сколько украинцев вернутся будет: сейчас рано об этом говорить. Но мы должны осознавать, что определенная часть выехавших за границу останутся там навсегда.

— За границу из Украины выехали либо люди в отчаянных условиях, после разрушений и оккупации, либо представители среднего класса. Последние бывали за границей, они понимают, какая там жить, имеют определенный стартовый капитал. Какова вероятность того, что они вернутся? Потому что эти люди до войны понимали преимущества жизни в Украине, а нынешние условия за рубежом не факт, что лучше.

— Средний украинский класс — самая интересная группа, потому что мне кажется, что жизнь в Украине была самой комфортной именно для них. И, я думаю, что задача любой следующей украинской власти состоит не столько в том, чтобы сделать жизнь максимально комфортной для менее состоятельных украинцев, я не думаю, что это до конца возможно, как в том, чтобы максимально расширить масштабы этого среднего класса. Стимулировать украинцев брать инициативу на себя и развивать собственное предпринимательство, давать больше возможностей для самореализации.

— То есть после войны государство скорее должно быть не про-социальным, а побуждать граждан к самореализации в условиях рынка?

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