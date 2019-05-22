Вернуть тысячи Лениных невозможно. Могут ли в Украине отменить декоммунизацию 22 мая, 19:09 936 Цей матеріал також доступний українською ПРАВЫЙ СЕКТОР/Facebook Митинг активистов в поддержку закона О декоммунизации ПРАВЫЙ СЕКТОР/Facebook

Под Конституционным судом в Киеве состоялась акция против отмены закона о декоммунизации.

В митинге приняли участие не менее полусотни представителей партии Свобода, Народного фронта, Правого сектора и инициативы Защити Украину.

Участники акции принесли с собой виселицу с чучелом, к которому прикрепили голову от памятника Ленину с табличкой Я — палач украинского народа. По словам активистов, никаких правовых оснований для признания декоммунизации неконституционной нет.

Конституционный суд продолжил рассмотрение представления 46-ти нардепов относительно конституционности закона

Большая палата Конституционного суда на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение представления 46-ти нардепов относительно конституционности закона Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики.

В апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику. Одна из главных позиций закона — признание коммунистического тоталитарного режима преступным и таким, который проводил политику государственного террора, с соответствующими последствиями для коммунистической символики и пропаганды.

Признать закон неконституционным

В связи со сменой власти существуют риски, что суд признает закон неконституционным. Об этом в комментарии Радио НВ сообщил представитель Народного фронта Сергей Высоцкий.

Такое решение фактически нивелирует достижения Революции достоинства

Депутат говорит, что это будет возможным, если партия Слуга народа после парламентских выборов создаст коалицию с пророссийскими силами. Однако, по словам Высоцкого, такое решение фактически нивелирует достижения Революции достоинства. Поэтому против отмены декоммунизации выступит широкая общественность.

«Сейчас принято такое решение, чтобы не идти по этому сценарию российской дестабилизации Украины, чтобы при этом не было обвинений в какой-то политической ангажированности судей, эти решения будут приниматься после того, как состоятся перевыборы трех судей КС в сентябре. Тогда уже будет полностью стабилен, обновлен состав КСУ, который будет принимать это решение. Будет зависеть от того, с кем господин Зеленский создаст коалицию», — отметил Высоцкий.

Противоречит историческим процессам

Проверить на конституционность закон О декоммунизации просят 46 народных депутатов. Они направили в суд соответствующее представление.

Закон нелогичный с точки зрения истории Украины

Процесс декоммунизации противоречит историческим процессам в Украине, считает депутат от оппозиционного блока Николай Скорик. Однако, по его словам, переименовывать обратно географические названия в случае отмены закона, должен решать местные власти.

«Я считаю, что закон О декоммунизации он в принципе антиконституционный. Он нарушает права граждан. И он во многом нелогичный с точки зрения истории Украины, потому что многие из тех людей, которые подпадают под закон О декоммунизации, благодаря этим людям Украина состоялась как самостоятельное, независимое государство. Поэтому, я считаю, что в ближайшей перспективе, этот закон должен быть отменен. Но все должно происходить в рамках закона, и Конституционный суд — это независимая ветвь власти», — отметил Скорик.

Нет никаких оснований

Конституционный суд не имеет никаких оснований объявить закон неконституционным, ведь его приняли с соблюдением всех необходимых процедур, а содержание документа не противоречит основному закону, заявил директор Института Национальной Памяти Владимир Вятрович.

Попытки откатить декоммунизацию вызовут сопротивление общества

По его словам, отменить декоммунизацию невозможно, поскольку ее осуществлял не Институт нацпамяти, а украинский народ — начиная со времен Революции Достоинства.

В интервью НВ Вятрович отметил, что попытки откатить назад отдельные решения по декоммунизации, вероятно, будут, однако они вызовут сопротивление общества.

«Отменить декоммунизацию как таковую невозможно, невозможно вернуть тысячи Ленинов на пьедестал, невозможно переименовать обратно тысячи населенных пунктов. Попытки, конечно, такие будут, но мы видим, что попытки даже в таком городе как Харьков вызывают достаточно активное противодействие общественности именно потому, что общественность была одним из главных инструментов реализации декоммунизации в целом. То есть закон был принят в 2015 году», — отметил Вятрович.

Трудно прогнозировать

Сейчас очень трудно прогнозировать те решения, которые может поддержать действующий состав Конституционного суда, отметила в интервью НВ глава правления общественного объединения За демократию через право Марина Ставнийчук.

Есть основания, которые говорят о неконституционности закона

Она также отметила, что и по сути документа есть определенные вопросы. Ставнийчук напомнила, что закон пролежал в суде несколько лет, однако судьи так и не решились предоставить конкретного ответа.

«Там есть основания, которые говорят о неконституционности закона. Обращу внимание, что этот закон пролежал много лет в Конституционном суде, и ему не предоставлялась соответствующая конституционная оценка суда. Сегодня также нельзя спрогнозировать ни по сути, ни по времени рассмотрения этого вопроса, когда это будет сделано, и признает ли Конституционный суд закон неконституционным», — отметила Ставнийчук.