Верховный суд отказал активистам в открытии дела против Порошенко

Активисты собираются и в дальнейшем оспаривать назначение Жебривского

Верховный суд Украины отказал активистам в открытии производства по иску против президента Петра Порошенко из-за назначения Павла Жебривского аудитором НАБУ.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на постановление суда.

Активисты отмечают, что Верховный суд даже не захотел рассматривать дело и сразу постановил, что представители общественных организаций не имеют права обращаться в суд, чтобы обжаловать указ президента.

В ЦПК отметили, что будут обжаловать это решение сначала в Большой палате Верховного суда, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека, поскольку считают, что основания для отказа - незаконны.

Ранее сообщалось, что Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдан подали иск против президента Украины Петра Порошенко.

Причиной для иска стало назначение аудитором НАБУ Павла Жебривского. Активисты считают назначение незаконным, поскольку у Жебривского отсутствует опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.

Напомним, 19 июня Порошенко назначил аудитором НАБУ экс-главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, который заявил, что будет осуществлять оценку деятельности ведомства "беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтений и подтекстов".

После этого Центр противодействия коррупции заявил, что Жебривского назначили с нарушением закона.

Кроме того, совет общественного контроля НАБУ также выразила обеспокоенность назначения Жебривского на должность аудитора, отметив, что это не в полной мере соответствует закону.

Директор НАБУ Артем Сытник также отметил, что назначение Жебривского не отвечает критериям положений закона о НАБУ.

Что значит аудит НАБУ?

Согласно закону, уволить директора НАБУ можно только по результатам независимого аудита Бюро. Независимых внешних аудиторов трое - по одному от парламента, Кабмина и президента. Аудиторы должны проинспектировать деятельность НАБУ и сделать отчет. Отрицательное заключение о работе НАБУ является достаточным для увольнения директора НАБУ Артема Сытника. При этом решение принимается большинством голосов аудиторов (достаточно двух голосов против одного).

Аудитором НАБУ от Кабинета министров 26 мая 2017 года был избран Михаил Буроменский - украинский юрист и общественный деятель, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины.

От Верховной Рады аудитором НАБУ был избран 81-летний правозащитник Владимир Василенко.