Верховный комиссар ОБСЕ после визита на Закарпатье: Двуязычное образование - основа баланса

Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньер по итогам визита в четыре населенных пункта Закарпатской области 6-7 февраля выступил с заявлением в поддержку двуязычного образования в Украине.

Как говорится в отчете ОБСЕ, комиссар Заньер посетил Ужгород, село Соломоново, Мукачево и Берегово.

Верховный комиссар обратил особое внимание на проблемы меньшинств в области образования.

Он обменялся мнениями относительно способов внедрения недавно принятого в Украине закона об образовании с властью, представителями национальных меньшинств и педагогами.

Заньер посетил пилотную школу в регионе, где уже внедряется двуязычное обучение.

"Двуязычное образование является эффективным способом найти баланс между сохранением и продвижением идентичности меньшинств, а также способствует успешной социальной интеграции усиления роли государственного языка", - сказал он, приветствуя использование этого подхода в многонациональном Закарпатье.

Напомним, посетить сообщества национальных меньшинств Закарпатья требовала Венгрия на фоне резкого протеста и даже противодействия принятому в Украине образовательной реформы, которая требует знания государственного языка. Также 4 февраля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в венгерский культурный центр в Ужгороде, после чего МИД Венгрии призвал ОБСЕ ввести наблюдательную миссию на Закарпатье.

На второй день визита верховный комиссар ОБСЕ Заньер призвал не политизировать споры относительно языкового вопроса в украинской образовательной реформе, отметив необходимость изучения как государственного языка, так и родного.