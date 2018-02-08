Верховный комиссар ОБСЕ после визита на Закарпатье: Двуязычное образование - основа баланса

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Усиление роли государственного языка поможет нацменьшинствам интегрироваться - Заньер
Фото: www.mukachevo.net

Усиление роли государственного языка поможет нацменьшинствам интегрироваться - Заньер

Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньер по итогам визита в четыре населенных пункта Закарпатской области 6-7 февраля выступил с заявлением в поддержку двуязычного образования в Украине.

Как говорится в отчете ОБСЕ, комиссар Заньер посетил Ужгород, село Соломоново, Мукачево и Берегово.

Верховный комиссар обратил особое внимание на проблемы меньшинств в области образования.

Он обменялся мнениями относительно способов внедрения недавно принятого в Украине закона об образовании с властью, представителями национальных меньшинств и педагогами.

Заньер посетил пилотную школу в регионе, где уже внедряется двуязычное обучение.

"Двуязычное образование является эффективным способом найти баланс между сохранением и продвижением идентичности меньшинств, а также способствует успешной социальной интеграции усиления роли государственного языка", - сказал он, приветствуя использование этого подхода в многонациональном Закарпатье.

Напомним, посетить сообщества национальных меньшинств Закарпатья требовала Венгрия на фоне резкого протеста и даже противодействия принятому в Украине образовательной реформы, которая требует знания государственного языка. Также 4 февраля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в венгерский культурный центр в Ужгороде, после чего МИД Венгрии призвал ОБСЕ ввести наблюдательную миссию на Закарпатье.

На второй день визита верховный комиссар ОБСЕ Заньер призвал не политизировать споры относительно языкового вопроса в украинской образовательной реформе, отметив необходимость изучения как государственного языка, так и родного.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове